El presidente Evo Morales pidió ayer a los pueblos indígenas del mundo "unidad" para enfrentar al capitalismo y abogó por los derechos de esta población que antes fue marginada, pero que ahora va rumbo a tomar el poder. El mandatario hizo estas aseveraciones ayer en la apertura de la decimo séptima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (Unpfii) que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, dirigentes indígenas, que también llegaron al evento a denunciar las políticas del Gobierno del MAS, denunciaron que el jefe de Estado habla una cosa ante la comunidad internacional, pero actúa de manera diferente en el país. En el foro internacional, Morales abogó por la "importancia de organizarse para tomar el poder político" e identificar a "enemigos internos y externos" para lograr una "liberación democrática y cultural". Resaltó que el movimiento indígena ha sido conductor de "hermandad y políticas de complementariedad y solidaridad". "No se trata de aportar nuevas ideas, sino recuperar, cómo nuestros antepasados tantos años han vivido, sin occidente, sin políticas de saqueo de recursos naturales han vivido mejor", dijo Morales en el foro. Sin embargo, el jefe de Estado boliviano antes de participar en Foro Permanente de Cuestiones Indígenas se reunió con los representantes de los pueblos indígenas de los cinco continentes. En tanto, dirigentes indígenas de las comunidades de los ríos Beni, Tuhichi y Quiquibey, llegaron a EEUU para denunciar ante el mismo foro la vulneración de sus derechos individuales y colectivos por parte del Gobierno de Evo Morales. "Estamos yendo para dejar información con evidencia de cómo los Pueblos Indígenas de Bolivia no estamos siendo respetados en nuestras decisiones y visiones de desarrollo en nuestros territorios", indicó la dirigente Ruth Alipaz. Justamente, el tema del foro de la ONU es: "Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos". "Nuestro Gobierno tiene el plan de construir las megahidroeléctricas Chepete y El Bala, sin importar qué hagamos los pueblos indígenas o cómo le exijamos que respete nuestros derechos", indicó el dirigente. A pesar de estas denuncias, que se suman a las de indígenas del Tipnis, Morales pidió en el foro que "asumamos ante la ONU garantizar el derecho a la Madre Tierra, sino garantizamos el derecho de la Madre Tierra no se puede garantizar la vida y es imposible pensar en las futuras generaciones". COMISIÓN LLEGA EN AGOSTO AL TIPNIS La dirigenta del Tipnis, Cecilia Molloviri, dijo que una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llegará en agosto a Bolivia para verificar la situación de la zona protegida. La corte solicitó en noviembre de 2017 al Gobierno boliviano que "imponga una moratoria" a la propuesta de construcción de la carretera, puentes por el Tipnis y la posible exploración hidrocarburífera dentro o cerca de ese territorio. Molloviri también ratificó que están trabajando en unidad con otros grupos indígenas afectados por proyectos del Gobierno para denunciarlos ante organismos internacionales.