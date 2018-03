Evo: fallo de CIJ puede dictarse recién el próximo año

Fotografia: Senado Bolivia Agrandar la foto + Twittear El presidente, Evo Morales, informó hoy que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana puede dictarse hasta el próximo año. Pidió la unidad del equipo jurídico y exautoridades en el proceso post fallo. "Yo conversaba con jueces, qué tiempo tardaría el fallo, me explicaron cómo se estructura, es muy largo, seguramente va a ser a finales de este año, el próximo año, entiendo perfectamente", mencionó en conferencia de prensa en el hangar presidencial, en El Alto. Morales arribó al país poco antes de las 7:00 (hora boliviana) procedente de La Haya, Holanda, donde acompañó la última audiencia de los alegatos orales de Bolivia en el proceso contra Chile instaurado en 2013, en busca de una salida soberana al Pacífico. El mandatario manifestó que la tarea de Bolivia, en la nueva etapa tras el juicio marítimo, es preparar más argumentos, pero sobre todo mantener la unidad, el trabajo conjunto entre el equipo jurídico y las exautoridades -expresidente y excancilleres- así como integrantes de movimientos sociales. "Hay que mantener al pueblo unido, mi gran deseo hay que mantener esa unidad de trabajo conjunto, expresidentes, excancilleres, trabajar todos unidos post Haya", indicó citado en ABI. Criticó también el comportamiento de la prensa chilena que actuó "con agresividad y ofensivamente"; sin embargo, dijo que muchos no son periodistas sino "activistas". Mañana será el turno de Chile, cuando presentará sus alegatos orales, en la última audiencia, que cerrará esa etapa en la CIJ. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario