Evo fija recompensa de Bs150 mil para dar con autor de explosiones

Fotografia: APG Agrandar la foto + El presidente Evo Morales anunció este viernes que se ha fijado una recompensa de 150 mil bolivianos, para la persona que proporcione información que conduzca al autor de las explosiones que dejaron 12 fallecidos en Oruro. "Al hermano o hermana que nos dé información verídica sobre el autor de este atentado, vamos a dar recompensa de 150 mil bolivianos", dijo el primer mandatario en un acto público. Durante el Carnaval de Oruro hubo dos explosiones con saldo fatal. El primero fue el 10 de febrero, cuando explotó un carrito de comida al que habían puesto explosivo en gel, y segundo el 13 de febrero cuando dinamita explotó entre las calles Bakovic y Caro. Morales dijo que las explosiones son actos criminales. "Tenemos que dar con el autor, no puede quedar así. Tenemos obligación de cuidar la vida, salvar la vida", agregó. El día de la segunda explosión, la Policía capturó a tres personas, pero luego fueron liberadas al no encontrarse indicios de responsabilidad. Después se presentó un identikit del supuesto autor, pero el joven de la imagen se presentó y se descartó que haya sido el culpable.