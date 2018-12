Evo fustiga a EEUU por pretender trabar financiamiento externo a Bolivia

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales arremeti贸 este domingo contra Estados Unidos, despu茅s de que el Gobierno de Donald Trump implement贸 acciones que amenazan con trabar el financiamiento de organismos internacionales hacia Bolivia. La reacci贸n del mandatario boliviano surgi贸 despu茅s de que el jueves Trump firm贸 un memorando, mediante el cual instruye a los representantes de EEUU ante organismos internacionales de financiamiento, que apliquen sus mejores esfuerzos para evitar que Bolivia y otros 16 pa铆ses consigan pr茅stamos que beneficien a sus gobiernos. El memorando de Trump incluye a Bolivia en la lista de pa铆ses cuyas acciones de lucha contra la trata y tr谩fico de personas no se adec煤an a los est谩ndares que pone EEUU. En ese entendido, el presidente norteamericano orden贸 que su pa铆s no otorgue asistencia a Bolivia y le trabe financiamiento internacional, -salvo temas humanitarios y cooperaci贸n en comercio- mientras no mejore su lucha contra la trata y tr谩fico. Paralelamente, Bolivia est谩 bajo la lupa de la Representaci贸n de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, que el mismo jueves llev贸 adelante audiencias para que varios pa铆ses, incluido Bolivia, se defiendan para mantenerse como beneficiarios del Sistema General de Preferencias Arancelarias estadounidense. El Estado Plurinacional est谩 observado debido al cumplimiento de los derechos de los trabajadores, m谩s precisamente la labor infantil. Morales respondi贸 mediante su cuenta de Twitter. Record贸 que antes EEUU amenazaba con cortar la cooperaci贸n y que ahora la historia se repite, sin embargo, asever贸 que Bolivia ya no es un pa铆s "limosnero" que extienda la mano, sino se convirti贸 en "un Estado digno, libre y soberano". "EEUU nos advierte que ahora organismos internacionales nos van a cortar financiamiento. Es otro amedrentamiento, otro chantaje por temas que como Estado no hemos abandonado. Estamos preparados para enfrentar las mentiras y derrotar pol铆ticas del imperio para saquear nuestros recursos naturales", public贸 el mandatario. Asever贸 que EEUU ment铆a al advertir que Bolivia iba a perder la cooperaci贸n e inversi贸n y alert贸 que vendr谩n m谩s mentiras, amedrentamientos e intimidaciones. "Con la verdad, unidad y dignidad, derrotaremos a la falsedad", acot贸. El s谩bado, el vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera manifest贸 que los informes de EEUU respecto a Bolivia son injustos, porque la lucha contra el trabajo infantil y la trata es una tarea fundamental para el pa铆s. Asever贸 que en los 煤ltimos dos a tres a帽os se redujo el trabajo infantil en un 50% y se seguir谩 trabajando en ese tema tambi茅n a nivel normativo. Respecto a la trata, dijo que hay una ley y mecanismos, pero reconoci贸 que faltan difusi贸n y procesos judiciales m谩s r谩pidos. Dijo que, si se debe mejorar las acciones en este tema en cuanto a la coordinaci贸n internacional, se lo har谩. Manifest贸 que el pa铆s est谩 dispuesto a informar a EEUU y otros pa铆ses y organismos sobre las acciones que se realizan o se har谩n para luchar contra la trata y el trabajo infantil. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario