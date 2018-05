Evo llama 'enemigos' a quienes critican los contratos para Odesur

Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales calificó de "enemigos" a quienes cuestionan los contratos directos para la organización de los Juegos Sudamericanos en Cochabamba. Defendió las reuniones que autoridades sostuvieron para asegurar el éxito del evento deportivo, que anticipó "será el más grande" que haya tenido lugar en Bolivia. "Reuniones permanentes, a veces para acelerar la inversión, a veces exigir que los contratos se cumplan y no puedo entender que algunos bolivianos sean enemigos del deporte, enemigos de Sudamericanos, enemigos de Cochabamba, pensarán que somos como ellos para acusar y cuestionar", declaró la autoridad nacional en un acto de entrega de obras. La polémica surgió por el contrato directo por más de 11 millones de bolivianos con que se benefició la empresa Kronopios del exministro Pablo Groux para organizar la inauguración y clausura del evento, además de los más de un millón de bolivianos que recibió Arte Bolivia SRL por la logística en el traslado de la llama olímpica, a pesar de ser un emprendimiento sin mucha experiencia y con deudas. Morales, que se reunió con las empresas antes de que saliera la convocatoria para esos dos contratos, aseveró que "es nuestra obligación del presidente, vicepresidente, ministros para acelerar el trabajo, la inversión, penalidades si incumplen los contratos". La oposición solicitó un informe al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, para que explique ante el Senado la razón por la que el primer mandatario se reunió con representantes de ambas empresas y si eso está dentro de sus funciones o se considera algo irregular. Evo resaltó el trabajo realizado hasta ahora, instando a que exista acompañamiento de la población a las diferentes disciplinas deportivas que formarán parte de la competencia. "No quisiéramos ver graderías vacías", sostuvo, resaltando la cualidad de los escenarios deportivos que se entregan. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario