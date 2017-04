Evo no debatirá con opositores y los acusa de no tener moral

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente, Evo Morales, aseguró hoy que no realizará ningún debate con los opositores que anunciaron recientemente su unidad. Afirmó también que este bloque no tiene moral para defender la democracia en el país. "Debato con el pueblo, no está en mis planes debatir con ninguno de la derecha, no tienen programa, ¿las mentiras de ellos vamos a debatir? No hay debate conmigo", manifestó en la primera conferencia de prensa tras su cirugía de garganta realizada en Cuba. Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Luis Revilla y Samuel Doria Medina suscribieron la semana pasada una declaración conjunta en "defensa de la democracia y la justicia" y anunciaron un trabajo coordinado para denunciar "ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales" las amenazas a las libertades ciudadanas en Bolivia. En este contexto, Morales calificó la reunión como derechista y neoliberal. "El pueblo boliviano tiene que entender que ellos ahora intentan o intentarán volver al modelo neoliberal (...). ¿Qué moral tienen para hablar de la democracia o de la justicia? (...). Dijeron también que defenderán el voto del 21 de febrero de 2016, eso es defender la mentira, entonces defenderán eso, es su derecho". Finalmente, el jefe de Estado dijo estar alegre por la unión de los opositores ante la opinión pública. Aseguró que con esta determinación se podrá diferenciar entre el grupo que "responde al sistema capitalista" y otro que es "parte del pueblo". Vicepresidente acepta debate y lo condiciona Ante el anuncio de los opositores, el vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró que está dispuesto a llevar adelante un debate siempre y cuando sea con los seis políticos juntos. Rubén Costas, Jorge Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas y Samuel Doria Medina, anunciaron estar dispuestos a debatir. El expresidente Quiroga sugirió que el debate se realice el lunes 18 de abril y pidió que el vicepresidente escoja la hora y canal de televisión. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario