Evo pide a profesores no perjudicar el año escolar

El presidente, Evo Morales, en el acto de inauguración de la gestión escolar 2018, en la unidad educativa Ignacio León de Oruro, pidió a los profesores de todo el país que no perjudiquen las labores académicas con paros y huelgas. "No podemos estar con paros para perjudicar a las futuras generaciones (...). La educación es importante para la liberación de nuestra Patria, todos debemos asumir esta responsabilidad por las futuras generaciones", dijo el primer mandatario. Por otro lado, el jefe de Estado criticó el uso inadecuado de teléfonos celulares en el aula, tanto por estudiantes como por profesores. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que en todo el país 12 unidades educativas no comenzarán sus actividades por los desastres naturales registrados en diferentes regiones. Las actividades escolares en el país comienzan hoy y deben concluir el 30 de noviembre, de acuerdo al calendario del Ministerio de Educación.