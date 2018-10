Evo plantea coordinar con Bolsonaro aparte de ideologías

Fotografia: MAURO PIMENTEL AFP Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales plante贸 este martes mantener un trabajo coordinado con las nuevas autoridades de Brasil, a la cabeza del presidente electo Jair Bolsonaro, por encima de las diferencias ideol贸gicas que puedan existir entre ambos gobiernos. "Un derecho legal constitucional democr谩tico tener deferencias ideol贸gicas, por encima de eso est谩 c贸mo juntos trabajar por nuestros聽 pueblos", dijo Morales en conferencia de prensa. Morales es reconocido por ser parte de la izquierda, el socialismo y la alternativa bolivariana, mientras que Bolsonaro es calificado de ultraderecha en los aspectos sociales y econ贸micos. El mandatario boliviano dijo que "al margen de diferencias ideol贸gicas" primero es la integraci贸n de Sudam茅rica y el trabajo conjunto. "Esperamos esta coordinaci贸n. Saludar a las nuevas autoridades electas con el voto del pueblo brasile帽o, gobiernos locales, regionales, asamble铆stas a la cabeza del presidente electo de Brasil, para un trabajo conjunto como hicimos hasta ahora", afirm贸. Explic贸 que ya existen pol铆ticas y acuerdos de integraci贸n firmados con los gobiernos de Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer, en base a los cuales se buscar谩 retomar la agenda mediante la Canciller铆a. Indic贸 que a煤n no se pudo comunicar telef贸nicamente con Bolsonaro, pero intentar谩 hacerlo. Tren bioce谩nico continuar谩 El presidente de Chile, Sebasti谩n Pi帽era, revel贸 que convers贸 con Bolsonaro sobre un Corredor Bioce谩nico que vaya por Paraguay y Argentina hacia el norte chileno. Eso despert贸 susceptibilidad en Bolivia, que por su parte impulsa un tren que una a puertos de Brasil y Per煤, mediante su territorio. El presidente Morales se帽al贸 que para hacer esa obra se requiere de estudios, y que el proyecto boliviano los tiene internos y externos. Record贸 que anteriormente China impuls贸 un tren desde Brasil directamente a Per煤, pero result贸 que no era factible. Asegur贸 que Bolivia continuar谩 con su proyecto de tren que pase por Brasil y Per煤. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario