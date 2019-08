Evo plantea su agenda 2020-2025 para activar la economía nacional

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear En el marco del festejo por los 194 a帽os de Bolivia, el presidente Evo Morales dio un mensaje conciliador en el que destac贸 la inclusi贸n social y abraz贸 grandes retos para conmemorar el bicentenario del 2020-2025, con lo que muestra seguridad para continuar con la conducci贸n del pa铆s en una pr贸xima gesti贸n presidencial. "Solo dando el valor agregado a nuestros recursos naturales vamos a garantizar nuevos empleos para las nuevas generaciones, ni se imaginan el proyecto que tenemos en tema litio, 41 plantas, la mayor铆a en Potos铆 y otras en Oruro (...) Tenemos un lindo plan, dise帽ado no solamente con miras al 2025 sino mucho ABI m谩s all谩, eso si va a mover la econom铆a nacional e internacional", destac贸 el primer mandatario. Dijo que quiere ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia y para eso detall贸 algunos logros econ贸micos y sociales en su gesti贸n. Esta vez el presidente opt贸 por un mensaje corto de 35 minutos con 47 segundos. La capital beniana se convirti贸 en el escenario principal de las festividades patrias. Participaron parlamentarios y autoridades nacionales, entre las que estuvo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mar铆a Eugenia Choque. Tambi茅n acompa帽贸 los actos el expresidente uruguayo Jos茅 Mujica. Sin embargo, la presencia de la titular del ente electoral en los actos de ayer no es bien vista por el diputado opositor Luis Felipe Dorado, pues a su entender, la vocal no debi贸 ser parte y mantenerse al margen para as铆 "no demostrar su apego y obediencia al candidato oficialista". En la sesi贸n de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se realiz贸 en el Centro de Convenciones de la Villa Ol铆mpica de la capital beniana, Morales y el vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera, tuvieron coincidencias en destacar logros de estos 13 a帽os que est谩n en el Gobierno, afirmaron que Bolivia pas贸 de la protesta a la propuesta y que gracias a la unidad se desterr贸 el racismo de la exclusi贸n para construir un Estado con tolerancia e inclusi贸n. Los discursos estuvieron centrados en retos que se han marcado para completar la industrializaci贸n selectiva de las materias primas, la transformaci贸n tecnol贸gica de la agricultura con m谩s riego, ampliar la frontera agr铆cola, apostar por la alianza de campesinos, industriales y apostar por la ciencia y tecnolog铆a. El jefe de Estado subray贸 que se camina para construir un Estado libre, digno, generoso y admirable, porque seg煤n 茅l, Bolivia ya dej贸 de ser un pa铆s peque帽o y debilitado. Tambi茅n hizo un repaso de datos econ贸micos, destacando el incremento del PIB, la creaci贸n de nuevos empleos y la reducci贸n de la pobreza. Sostuvo que en 180 a帽os, las anteriores administraciones dejaron al pa铆s con un Producto Interno Bruto (PIB) de $us 9.574 millones, mientras que la gesti贸n pasada se cerr贸 con 40.800 y se proyecta llegar en esta gesti贸n a $us 43.738 millones. Cree que en 2025 m铆nimamente pasar谩 los $us 60.000 millones. La industrializaci贸n Evo se帽al贸 que se ha dejado atr谩s la injusticia y la discriminaci贸n neoliberal, "y ahora vivimos el tiempo del amanecer de la industrializaci贸n con crecimiento econ贸mico, integraci贸n y reconciliaci贸n". En la misma l铆nea el vicepresidente enumer贸 como uno de

los retos "completar la etapa de industrialización selectiva de las materias primas" y destacó que con éxito se ha logrado incluir a los sectores empresariales. "Hemos logrado conformar alianzas público privadas para emprendimientos como el etanol y estamos trabajando en esa misma línea para proyectos tan importantes como el Hub de Viru Viru, puerto Busch y los biocombustibles. Todo esto es parte de una agenda compartida con el sector privado para mejorar la economía de nuestra querida Bolivia" El mandatario destacó que "el proceso de industrialización de los hidrocarburos se inició con la puesta en marcha de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chaco, la incursión de Bolivia en la industria de la petroquímica en la región a partir de la inauguración de la planta de Amoniaco y Urea y la introducción del país en la producción de energías más limpias como son los biocombustibles. El empuje al sector agrícola Morales destacó que el dinamismo del sector agropecuario se ha constituido en uno de los principales impulsores del crecimiento de la economía boliviana en los últimos años, favorecido por las políticas gubernamentales destinadas a garantizar la seguridad con soberanía alimentaria. En este sentido, la producción de biocombustibles no solo se incrementará sino que también alentará la industria nacional y evitará la importación de combustibles. Linera menciona la importancia de "completar la transformación tecnológica de la agricultura tradicional con más riego, maquinaria agrícola, carreteras que articulen a cada zona y ampliar la frontera agrícola". En el mensaje del segundo mandatario del país también hizo referencia a la formación y oportunidades laborales de los jóvenes, pues a su criterio el reto es crear una masa crítica profesional de jóvenes para "alcanzar una economía del conocimiento", porque es necesario fomentar el acceso a la ciencia y tecnología, con créditos y becas. Reacciones políticas La oposición, a través del senador Yerko Núñez, cree que el mensaje del mandatario no refleja la verdadera realidad que viven los bolivianos y que fue un discurso político en carrera electoral. "De pasada habló de la corrupción, pero no hay una política de luchar contra este mal que ya tiene cansado al pueblo boliviano. Nuevamente el presidente le está mintiendo con datos que no son reales y no conoce la realidad en la que viven los bolivianos". Por el contrario, la diputada oficialista, Susana Rivero, dijo que el jefe de Estado habló de unidad y de los sueños que ha cumplido a los ciudadanos. "Ha sido un discurso muy humano que la ciudadanía esperaba", afirmó y agregó que todavía faltan cinco años más para concretar cosas que han quedado pendientes. A criterio del senador de Unidad Nacional, Arturo Murillo el discurso fue "repetitivo absolutamente todo" y expresó su preocupación que Morales llamara a su militancia a defender lo avanzado, y cree que "se encuentra con miedo". Cuestionó que el líder del MAS no haya hablado de la corrupción, el narcotráfico y la salud. El diputado Wilson Santamaría calificó de "mensaje agotado y de continuismo electoral". Lamentó que Morales haya llamado a su militancia "a defender lo avanzado en corrupción, narcotráfico y despilfarro para seguir privilegiando a algunos sectores y descuidar la salud". Advirtió que el pedido del jefe de Estado "es para perpetuarse en el poder y seguir pisoteando la voluntad popular". Por su parte, Samuel Doria Medina, líder de oposición, no está convencido con el discurso de 35 minutos del Mandatario. A través de su cuenta de Twitter dijo que "sigue usando estadísticas infladas para alabar a su Gobierno. Sus números repetitivos ocultan que Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, y que la mayoría tiene una vida dura y sin oportunidades. Concluido el desfile cívico militar, las autoridades se trasladaron hasta la laguna Suárez, donde se llevó a cabo el almuerzo de honor a la patria.