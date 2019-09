Evo promulga Ley del Cáncer, reclama falta de apoyo a políticas de salud

Fotografia: Ministerio de Salud Agrandar la foto + Twittear "Esta ley representa nuestra esperanza", manifest√≥ la presidenta de la Asociaci√≥n de Pacientes de C√°ncer de La Paz,¬†Rosario Calle, minutos antes de que el presidente Evo Morales promulgue la ley que dar√° beneficios a los enfermos de este mal. La norma, promulgada en el edificio presidencial la ma√Īana de este jueves,¬†garantiza¬†el acceso universal e integral de las personas con c√°ncer, mediante la prestaci√≥n de servicios de salud. El presidente Evo Morales aprovech√≥ el encuentro para hacer gala de los logros del Gobierno¬†y para reclamar la falta de apoyo a las pol√≠ticas¬†¬†de salud.¬† "Ustedes protestan, pero no protestan cuando el m√©dico est√° en paro. Todos tenemos derechos y deberes, ustedes piensan que el Gobierno nunca est√° haciendo nada". Luego lament√≥ que no se haya apoyado algunas medidas que generaron rechazo de ciertos sectores. "As√≠ como ustedes tienen demandas, yo tambi√©n tengo una demanda. Cuando se present√≥ la vacuna del papiloma humano hab√≠an grupos que protestaron, nunca he escuchado que ustedes hayan defendido al Gobierno", dijo el mandatario y a√Īadi√≥:¬†"As√≠¬†como ustedes se sienten abandonados, nosotros tambi√©n nos sentimos abandonados". Luego hizo una comparaci√≥n similar con el centro de medicina nuclear. "La derecha protesta y otra vez me siento abandonado, ¬Ņqui√©n me ha defendido p√ļblicamente d√≠ganme?". Logros y cifras Morales arroj√≥ cifras: antes de que √©l llegue al Gobierno hab√≠an 18.000 √≠tems, en s√≥lo tres a√Īos se crearon 17.000 y este a√Īo se prev√©n otros 8.000.¬†Antes hab√≠an cuatro m√°quinas de hemodi√°lisis en el pa√≠s, ahora hay cerca de 300. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario