Evo rechaza pluralismo ideológico dentro la COB

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Durante el acto por el 66 aniversario de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Evo Morales expresó este martes su rechazo a que exista pluralismo ideológico al interior de entidad matriz de los trabajadores del país. "En algún momento yo cuestionaba bastante cuando algún dirigente decía pluralismo ideológico en la COB, cómo puede haber pluralismo ideológico dentro de la Central Obrera Boliviana", dijo Morales durante el evento. Para el presidente, a partir de que los trabajadores se organizaron para luchar por sus reivindicaciones ante los patrones, asumieron la ideología anticapitalista y antiimperialista. "Eso no debería estar en debate", sostuvo. En el acto por el aniversario, Morales entregó 10 movilidades y computadoras para la COB. Asimismo, anunció que se ejecutará el proyecto de un nuevo edificio para la entidad. Morales destacó que en el Gobierno boliviano los sindicatos se reúnen con el mandatario, y que en otros países las organizaciones sociales le piden que interceda para que sus presidentes imiten esa iniciativa. Señaló que no podía entender cómo antes había dirigentes que rechazaban participar de las reuniones de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). Además, manifestó su deseo de que la Conalcam se convierta en un Consejo de Estado, donde se debate los cambios estructurales.