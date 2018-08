Evo revela que bolivianos en embajada de EEUU pasan datos al Gobierno

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales reveló este miércoles que funcionarios bolivianos de la embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Paz pasan datos al Gobierno sobre intensiones de "convulsionar" el país y garantizó darles trabajo si son descubiertos en los próximos días. "Estamos controlando, sabemos, agradezco a algunos hermanos bolivianos que trabajan en la embajada de Estados Unidos, nos informan porque son patriotas. Si la embajada detecta a algún boliviano que nos está informando, bienvenido, vamos a garantizar su trabajo", explicó el jefe de Estado desde la parada militar en Cochabamba. La máxima autoridad nacional explicó que "antes, cuando habían pueblos que se sublevaban, habían golpes militares, ahora que hay Fuerzas Armadas comprometidas con el pueblo, el imperio inventa el golpe judicial o congresal, para acabar con presidentes anticapitalistas, antiimperialistas y cuando no pueden, convulsionar". También arremetió contra las plataformas ciudadanas del 'Bolivia dijo No', que exigen el respeto a los resultados del referendo de 2016. "Esa derecha 'vende patria' qué es su agenda, es 21 de febrero, mentira tras mentira, que nos digan qué proponen para Bolivia, qué proponen para futuras generaciones", enfatizó. Morales dijo sentirse orgullo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, por los resultados en materia de erradicación de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico, comparando los logros del país con la situación de Colombia, que recibe apoyo de la DEA. "Que pena algún escritor boliviano afirma y reafirma 'pueblo enfermo', imagínense ese derrotismo sin patriotismo, ese pesimismo sin civismo, serán algunos llamados clase media, pero clase a medias, aquí todo es por nuestra patria", manifestó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario