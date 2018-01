Evo: revocatorios por motivos políticos perjudican a la población

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales afirmó hoy que los revocatorios contra alcaldes por motivos políticos y no de gestión perjudican el trabajo en beneficio de la población. Advirtió que algunos dirigentes por pugnas buscan dañar la gestión en municipios. "Una cosa es el acto de corrupción, para eso está la Fiscalía, pero otra cosa es por razones políticas tratar de revocarnos, eso no comparto", aseveró el jefe de Estado durante un acto público en Oruro. Aseveró que a un dirigente no se le puede dar trabajo, contratos o beneficiar a sus familiares, y por eso inician algunas campañas de revocatorio. "No hay inversión cuando estamos enfrentados", lamentó Morales. "Cuando el alcalde trabaja bien todos los concejales también tienen que trabajar", resaltó, señalando que incluso los opositores se suman cuando se dan cuenta que existen obras que benefician a la población. Actualmente varios municipios del país encaran procesos de revocatorio contra sus alcaldes, bajo la autorización de los entes electorales, tras haber reunido los requisitos para llevar adelante los procesos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario