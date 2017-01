Evo se abre al referendo para definir destino de El Bala

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Ante las recientes observaciones y protestas de activistas ambientales, el presidente Evo Morales se abrió a la posibilidad de llamar a un referendo para definir el destino del proyecto hidroeléctrico El Bala, ubicado en el departamento de La Paz. "Si algunos grupos rechazarían el proyecto de El Bala, soy capaz de someter a un referendo en el departamento de La Paz y seguramente va arrasar y ahí podemos ver cuántos protestan. Siempre acudiremos al pueblo, es nuestro forma de gobernar", declaró el mandatario en el acto de posesión de dos nuevos viceministros. Dijo que el proyecto de El Bala tendría una capacidad de generar 3.000 megavatios y sería otro componente económico para posibilitar la llegada de más recursos y divisas al país, para que Bolivia ya no solamente viva de las ventas de gas. "Sabe el mundo entero que por ahora Bolivia vive del gas. Si se acaba de qué vamos a vivir", preguntó el mandatario al recordar que el gobierno garantizó inversión de 5 a 6 mil millones de dólares para instalar El Bala, con el que La Paz sería el centro hidroeléctrico de Bolivia, porque no hay otro lugar para generar energía con alta capacidad. Morales sostuvo que no es el problema el mercado para vender energía sino cómo generarlo y por ello recomendó al nuevo ministerio de Energía, realizar estudios para instalar plantas pequeñas en Chuquisaca, Cochabamba, y proyectos grandes como el de Rositas en el departamento de Santa Cruz, porque Bolivia tiene capacidad de generar hasta 60 mil megavatios para exportar a terceros países. A través de los medios, pidió a la población no ser instrumentos del imperio que en el pasado Estados Unidos impedía no destruir el medio ambiente y la madre tierra, so pretexto de cuidarlos. "Ellos destruyen el medio ambiente y nos obligan a no hacer plantas hidroeléctricas ni caminos", dijo al recordar que la creación de los parques nacionales fue instrucción de los Estados Unidos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario