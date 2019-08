Evo se burla de marchas ciudadanas; Ejecutivo descarta declarar desastre

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Ante la reactivaci贸n de los incendios en la Chiquitan铆a, que devoran d铆a a d铆a 谩reas protegidas, forestales y productivas, distintos sectores piden al Gobierno la declaratoria de desastre nacional; sin embargo, el Ejecutivo descart贸 la necesidad de adoptar esa medida y el presidente Evo Morales dijo que le parecen chistosas las marchas de los activistas que defienden el medio ambiente. El ministro de la Presidencia, Juan Ram贸n Quintana, descart贸 la declaratoria de desastre nacional, puesto que -seg煤n 茅l- la afectaci贸n del fuego no es uniforme y que "de los 16 municipios en la Chiquitan铆a, los efectivamente afectados no pasan del 50 por ciento". Asimismo, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortu帽o, dijo que "la dimensi贸n de los damnificados todav铆a es peque帽a". Explic贸 que los indicadores con los que cuenta el Gobierno "no nos dan para llegar a una declaratoria de desastre como la que se indica. En la medida que las capacidades de atenci贸n y despliegue del Estado sean sobrepasadas, ah铆 corresponde ese tipo de declaratoria". En tanto, el presidente Evo Morales dijo que le parece chistoso que haya grupos que marchan por el medio ambiente, pero que sean -seg煤n 茅l- consumidores de productos que contaminan. "Algo chistoso, ayer (por el domingo) algunos grupos se movilizaron pidiendo cuidar el medio ambiente; pasa sus marchas (y despu茅s) se van a supermercados, a comer comida chatarra, adem谩s de eso usan los plastoformos y eso contamina", se帽al贸 Morales en un acto de entrega de obra en Sucre. La noche del domingo, ciudadanos y activistas marcharon por en cinco ciudades del pa铆s exigiendo la abrogaci贸n del Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte y quema, as铆 como la gesti贸n de ayuda internacional para sofocar los incendios que devastan los bosques en la Chiquitan铆a de Santa Cruz. Morales dijo que ser铆a importante que "esos peque帽os grupos que molestan electoralmente" hagan mucha conciencia para saber si realmente son defensores del medio ambiente. De ser as铆, "deber铆an de imitar al movimiento campesino ind铆gena originario, solamente atendiendo comida cuidan su medio ambiente: platos originarios, cucharas originarias". Los incendios afectan a 12 municipios, particularmente a 1.778 familias distribuidas en 99 comunidades. El fuego est谩 en 谩reas protegidas y de conservaci贸n como Tucabaca, Otuquis y 脩embi Guasu. La superficie afectada por el fuego supera las 745 mil hect谩reas. En medio de ese panorama, el gobernador de Santa Cruz, Rub茅n Costas, asegur贸 ayer que la situaci贸n generada por los incendios es cr铆tica y estremecedora, ya que, pese a los esfuerzos humanos, el fuego no cesa, por lo que se debe declarar desastre nacional. La autoridad explic贸 que durante el mes de agosto se registraron 9.727 focos de quema en este departamento, que se declar贸 en desastre el pasado 18 de agosto. Anunci贸, adem谩s, que en caso de no controlar los incendios de manera inmediata, m谩s del 60 por ciento del territorio de Santa Cruz estar铆a en riesgo. El candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, envi贸 una carta al presidente Evo Morales en la que solicita la declaratoria inmediata de desastre nacional por los incendios ocurridos en la Chiquitan铆a. Asimismo, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), el MNR y varias personalidades plantearon que el presidente Evo Morales debe ser sujeto a un juicio de responsabilidades por los incendios. Los obispos del pa铆s reiteraron su preocupaci贸n ayer por los incendios que actualmente afectan a los bosques de la Chiquitan铆a. A trav茅s de un pronunciamiento, afirmaron que "nuestra Casa Com煤n est谩 herida de muerte", en alusi贸n a la Amazon铆a boliviana, y expresaron su indignaci贸n por el Decreto Supremo 3973, que da luz verde a los chaqueos controlados. 聽 395 focos nuevos se registraron el d铆a domingo en la Chiquitan铆a, seg煤n datos de la Gobernaci贸n de Santa Cruz. El reporte total da cuenta de 745 mil focos. 聽 LEY DE DECLARATORIA La Ley 602, en su art铆culo 39, establece que el presidente del Estado "declarar谩 desastre nacional cuando la magnitud e impacto del evento ha causado da帽os de manera que el Estado en su conjunto no pueda atender con su propia capacidad econ贸mica y/o t茅cnica; situaci贸n en la que se requerir谩 asistencia externa". 聽 DATOS Lluvia da esperanza a parte la Chiquitan铆a. La lluvia que cay贸 ayer en los municipios de Robor茅 y San Rafael de Velasco da esperanza a estas poblaciones de retornar a la calma. Sin embargo, los municipios afectados por los incendios forestales son 12. La zona m谩s cr铆tica es el parque Otuquis, en Puerto Su谩rez. Supertanker realiz贸 ayer 4 operaciones. La gigantesca aeronave llev贸 cabo ayer su cuarta jornada de trabajo en la Chiquitan铆a. Hizo cuatro intervenciones: tres en la zona de R铆o Negro (Puerto Su谩rez) y una la reserva de Tucabaca, en Robor茅. Un grupo de helic贸pteros coadyuva en las labores. Organismos comprometen 350 mil dólares. Organismos de cooperación internacional entregarán de manera inmediata 350 mil dólares para mitigar los incendios forestales en la Chiquitanía. Así lo informó ayer el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Alejandro Melandri.