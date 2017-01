Fotografia: Correo del Sur Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales nombrará directamente a los encargados de las unidades de transparencia de todos los ministerios y éstos informarán solo al mandatario sobre las irregularidades que se cometan en esas oficinas, informó hoy el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera. "Cada unidad de transparencia va a ser nombrada desde la Presidencia de tal manera que no haya relación de dependencia laboral que vaya a modificar sus informes. Queremos que esa persona nos informe directamente a nosotros y con esta forma cruzada de control tener mejores mecanismos de vigilancia sobre las acciones de los ministerios por parte del ejecutivo y sobre los funcionarios de ese ministerio", dijo García en conferencia de prensa en La Paz. El mecanismo fue anunciado por el presidente Evo Morales el pasado domingo, en su informe de gestión por los 11 años de su Gobierno. Sin embargo hoy García dio algunos detalles de cómo funcionará esta forma de control, que busca evitar casos de corrupción en los Ministerios. "Es como una cámara vigilante que no depende del ministerio y que nos va a avisar absolutamente todo lo que está sucediendo de irregular al interior de esa entidad, por lo tanto esto incrementa la trasparecían que va a estar vigente en los despachos", aseveró. El Ejecutivo está conformado por 20 ministerios Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario