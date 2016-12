Evo ve 'insustituible' a Álvaro en la Vicepresidencia

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales calificó de "insustituible" al vicepresidente Álvaro García Linera , que en días pasados anunció que no se presentaría a una nueva repostulación. Aseguró que las conclusiones del congreso nacional del MAS también incluyen a esa autoridad. "Nos ha sorprendido la decisión del vicepresidente de desistir a candidatura (...) El hermano vicepresidente, Álvaro García Linera, es insustituible", enfatizó Morales, a tiempo de señalar que "hay mucho tiempo" para debatir la candidatura. La segunda autoridad del país explicó hace días que "Álvaro García ha de seguir acompañando al presidente Evo en todas las batallas futuras, de eso no cabe la menor duda. Pero soy más útil en otra trinchera". Detalló que se hace a un lado debido a que "ayuda a que nuestro presidente tenga un mayor margen de maniobra en el ámbito de los acuerdos internos y externos para cohesionar la estructura política". Morales resaltó que el vicepresidente "es el mejor secretario", porque siempre contesta las llamadas que le hace, sin importar la hora. Destacó que juntos se "complementan" y que García Linera es quien más se encarga del trabajo de escritorio. Reivindicó que las cuatro vías para pedir su habilitación como candidato en 2019 son "constitucionales" y comentó que quedó "sorprendido" cuando dirigentes le pidieron continuar con su gestión para alcanzar las metas trazadas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario