Al momento de proceder a la transmisión del bastón el presidente Evo Morales le recomendó al vicepresidente, Álvaro García Linera, "cuidado me estén cambiando ministros (o) ministras". "El vicepresidente (Álvaro García Linera) y ahora como Presidente en ejercicio (se) queda estos días, quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos de la prensa, Comandante controlar, cuidado me estén cambiado ministros, ministras", dijo Morales. En una inusual recomendación, Morales se despidió pidiendo "controlar" para que no existan remociones. En el acto se encontraban los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni; de la Presidencia, Alfredo Rada; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca; de Minería, César Navarro y del Alto Mando Militar, La autoridad no precisó a qué Comandante se refería, si al Almirante de las Fuerzas Armadas, Yamil Borda, pues el Alto Mando Militar se encontraba en el acto en el hangar presidencial; o al Comandante de la Policía Boliviana, aunque de acuerdo a las imágenes, no se ve a esta autoridad. Morales no ahondó en el tema, más allá de la recomendación que lanzó para que en estos 10 días no se realicen cambios de ministros o ministras, cuando el Presidente en ejercicio esté al mando. Se refirió al tema en un momento particular cuando la Universidad Pública de El Alto pide la renuncia o destitución del ministro Carlos Romero. Tras la muerte del estudiante Jonathan Quispe producto de la represión policial el 24 de mayo, la Universidad Pública de El Alto y la oposición exigieron la renuncia de Romero y del Alto Mando Policial a quienes responsabilizan del deceso. Morales estará fuera del país durante 10 días; hoy viajó a Rusia donde se reunirá con varias autoridades; incluso se había anunciado una cita con el presidente Vladimir Putin, luego se dirigirá a Holanda y al final estará en la República Popular de China. En las breves declaraciones dijo que su viaje había sido preparado con mucha anticipación y que el resultado de este periplo será atraer inversiones. En pasado días y ante los cuestionamientos de la oposición, porque en Rusia aprovechará de participar de la Copa Mundial 2018, anunció inversiones de 1.000 millones de dólares.