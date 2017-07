Ex gerente de BTV es aprehendido por corrupción

Fotografia: Pamela Pomacahua/Página Siete Agrandar la foto + Twittear El ex gerente general de Bolivia TV (BTV) Gustavo Portocarrero fue aprehendido e imputado por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, luego de su declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga los presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de proyectos.

Portocarrero prestó su declaración durante ocho horas, luego fue trasladado a celdas judiciales. Se prevé que hoy se presente ante un juez que determinará si se defiende en libertad o es enviado a la cárcel; hasta ahora el único detenido en este caso es el ex gerente técnico Rubén Darío Márquez.

Al momento de ser conducido a celdas judiciales, Portocarrero se declaró inocente de las acusaciones. "Tienen que comprobar que sus acusaciones son ciertas, eso se tiene que decidir", dijo, y añadió que presentó todos los descargos de arraigo natural que tiene el país.

El exgerente lucía delgado y con barba crecida como no se lo veía cuando ejercía su cargo.

Ayer, cinco ex funcionarios del canal estatal se presentaron a declarar porque están incluidos en la denuncia que presentó la actual gerente Fabiola Rollano. Los que declararon son Luis Guido P. F., Gloria Lourdes A. J., Lilian Evangelina P. S., Milenka B. J. y Gustavo Iván P. T., todos denunciados por presuntos hechos de corrupción.

La denuncia en la Fiscalía fue presentada por Fabiola Rollano.

El 28 de junio, el ex gerente técnico del canal estatal Bolivia TV Rubén Darío Márquez fue enviado al penal de San Pedro, acusado por los presuntos hechos de corrupción en un contrato sin licitación con la empresa Autored.

El 19 de junio, la ministra de Comunicación, Gisela López, denunció una supuesta red de corrupción al interior del canal estatal que operó entre 2013 y 2014, cuando la institución tenía como gerente general al cineasta Gustavo Portocarrero. Como él, otros 10 servidores públicos fueron denunciados. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario