Existen más de 13 mil denuncias de registros ilegales en partidos

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear De un registro de 1.240.243 militantes de partidos pol铆ticos, 13.002 personas denunciaron inscripciones irregulares, la mayor parte de ellas, 10.583, solicitaron la anulaci贸n de sus militancias registradas de manera ilegal, inform贸 ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mar铆a Eugenia Choque Quispe. Anulaci贸n Choque detall贸 que hasta ahora son 13.002 formularios presentados ante el 脫rgano Electoral Plurinacional, 10.583 solicitaron la anulaci贸n de sus registros "porque no tienen nada que ver o no pertenecieron a ning煤n partido pol铆tico". Renuncias Luego est谩n las solicitudes de renuncia, 2.133 personas presentaron estos formularios, pidiendo que ya no quieren pertenecer a una determinada organizaci贸n pol铆tica en la que se registraron alguna vez. Restituciones Y el tercer grupo, es de las personas que piden al TSE "restituciones", 286 ciudadanos aparecen en un partido pol铆tico cuando pertenecen a otra organizaci贸n. "Entonces, tengo que restituir al partido que corresponde", afirm贸 Choque en el canal estatal Bolivia TV. Plazo fatal La presidenta del TSE pidi贸 a la ciudadan铆a presentar sus formularios, si se encuentran en alguna de estas tres situaciones, hasta el 5 de diciembre, porque ese es el plazo fatal para cerrar las observaciones y para hacer modificaciones. Responsabilidad Choque Quispe reiter贸 que no es responsabilidad del TSE la inscripci贸n de militantes, sino es una tarea de las organizaciones pol铆ticas, por lo que el organismo electoral se limita a otorgar los libros y cree de buena fe que los partidos realizan una adecuada inscripci贸n de militantes. "Nosotros no llenamos los libros, sino la ciudadan铆a a trav茅s de los partidos pol铆ticos (...).Nosotros en nuestro mandato damos se帽al de buena fe, que ese libro est谩 notariado, por lo tanto, de todo lo que contiene el libro", precis贸 la presidenta del TSE. Destac贸 que a ra铆z de los problemas se habilitaron tres formularios: uno para anular un registro, otro para renunciar y un tercero de restituci贸n. Por primera vez en la historia democr谩tica del pa铆s se sanear谩 el registro de militantes de los partidos pol铆ticos, porque nunca antes se lo hizo, prueba de ello es que hay ciudadanos inscritos en partidos pol铆ticos que incluso ya desaparecieron, sostuvo. Lista saneada "Existieron muchas cr铆ticas, quiero que nos entienda la poblaci贸n que vamos a tener por primera vez la lista saneada de militantes de las organizaciones pol铆ticas", defendi贸 la decisi贸n de poner a disposici贸n de la ciudadan铆a el sitio web: 'Yo Participo', para que verifique si pertenece o no a alg煤n partido pol铆tico. Pudo ser peor "Nunca hubo un trabajo biometrizado de la militancia, es la primera vez que el pa铆s y los partidos van a dar un dato biometrizado", argument贸. Acot贸 que hubiera sido grave que los problemas que est谩n surgiendo ahora se presenten el 27 de enero, cuando se desarrollen las elecciones primarias en los partidos pol铆ticos. 聽 DATOS Ciudadanos afectados pueden iniciar juicios. La presidenta del TSE, Mar铆a Eugenia Choque, aclar贸 que las personas que se sientan afectadas en sus derechos -por figurar en partidos en los que jam谩s se inscribieron- pueden acudir a la v铆a ordinaria, porque de acuerdo a la Ley de R茅gimen Electoral la acci贸n es a "solicitud de la persona".

En caso de que se inicien estos procesos judiciales, el organismo electoral facilitar谩 toda la documentaci贸n necesaria para respaldar la acci贸n de los afectados. El TSE presentar谩 denuncia a la Fiscal铆a. Una vez que concluya la revisi贸n de los libros de inscritos que presentaron los partidos, se presentar谩 la denuncia ante la Fiscal铆a, inform贸 el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani. El padr贸n biom茅trico es un registro diferente. El padr贸n electoral biom茅trico no tiene nada que ver con la lista de militantes de los partidos pol铆ticos, son dos registros diferentes, puntualiz贸 la m谩xima autoridad del 脫rgano Electoral Plurinacional. El TSE hace buen trabajo,seg煤n Arce. Para en ministro de Justicia, H茅ctor Arce, uno de los resultados del trabajo del Tribunal Supremo Electoral es la posibilidad de anular o rectificar la afinidad pol铆tica de los militantes, tras registrarse irregularidades en el momento de la inscripci贸n. 聽 MINISTRO DESTACA EL LADO POSITIVO DE IRREGULARIDAD URGENTEBO El ministro de Justicia, H茅ctor Arce, destac贸 ayer el hecho de que por primera vez en el pa铆s se ponga orden en los registros de militantes que los partidos pol铆ticos legalmente habilitados entregaron al 脫rgano Electoral Plurinacional (OEP). Para el Ministro, esto聽 demuestra una transparencia "absoluta" para garantizar actividades democr谩ticas. Arce record贸 que antes en Bolivia el registro de militantes era manejado "ca贸ticamente" y las personas manejaban como casinos las credenciales de partidos pol铆ticos a los que se inscribieron; sin embargo, esa situaci贸n se revirti贸 con la actual labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE). "Por primera vez, a trav茅s de este proceso, se est谩 dando pues la publicidad y yo celebro la labor del Tribunal Supremo Electoral. Por primera vez se est谩 dando transparencia absoluta de los registros de militantes ", dijo. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario