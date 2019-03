Exmagistrado será embajador y el exfiscal general, cónsul en Chile

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear En sesi贸n reservada, el Senado aprob贸 ayer por la tarde la designaci贸n de Pastor Mamani Vilca como nuevo embajador de Bolivia en Panam谩. La nominaci贸n del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se conoci贸 un d铆a despu茅s de que el Gobierno oficializara que el ex fiscal general del Estado Ramiro Guerrero ocupa las funciones de c贸nsul en Santiago de Chile. La nominaci贸n de Mamani fue cuestionada por la oposici贸n.Aseguran que es una evidencia del sometimiento que existe del 脫rgano Judicial al Ejecutivo. En el otro extremo, el oficialismo aduce que ninguna autoridad est谩 vetada de ocupar cargos despu茅s de prestar servicio en la administraci贸n p煤blica, a menos que se involucre en casos de corrupci贸n o de traici贸n a la patria. El dirigente del MNR Luis Eduardo Siles afirm贸 que el servicio exterior se transform贸 en el bot铆n pol铆tico del MAS. "El Gobierno premia con embajadas y consulados a los operadores de justicia que trabajaron en favor del r茅gimen", dispar贸 el movimientista. Siles hac铆a alusi贸n al exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Rudy Flores, uno de los que firm贸 la resoluci贸n que habilita la candidatura a la reelecci贸n del presidente Evo Morales, que en julio de 2018 fue designado ministro consejero de Bolivia ante Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza. Para el secretario ejecutivo nacional de Dem贸cratas y secretario de Gobierno de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, Vladimir Pe帽a, en el MAS existe una especie de pasanaku en que los funcionarios del Gobierno pasan despu茅s al 脫rgano Judicial y los operadores de justicia, que cumplen con su mandato, despu茅s son 'reciclados' en el Ejecutivo. En esa situaci贸n se encuentran Juan Lanchipa, que en noviembre de 2011 asumi贸 en la Direcci贸n Nacional de Reivindicaci贸n Mar铆tima (Diremar) y en octubre de 2018 la mayor铆a parlamentaria del MAS lo eligi贸 fiscal general del Estado en sustituci贸n de Ramiro Guerrero, que ahora es c贸nsul general de Bolivia en Chile. En criterio del rector de la UMSA y dirigente del Conade, Waldo Albarrac铆n, las designaciones del exmagistrados y del exfiscal en el servicio exterior son muestras de que no existe la divisi贸n de poderes, mentada por el Gobierno. "Pastor Mamani expres贸 p煤blicamente su simpat铆a por el Gobierno cuando todav铆a ejerc铆a como magistrado; ahora ocupa un cargo de confianza pol铆tica y esto evidencia que el Gobierno tiene un dominio f谩ctico sobre los miembros del 脫rgano Judicial y que despu茅s son retribuidos con esas designaciones", asever贸 Albarrac铆n. Por su lado, el diputado del MAS y presidente de la Brigada Parlamentaria de Potos铆, David Ramos, afirm贸 que la oposici贸n mantiene un discurso equivocado porque ninguna persona que haya ejercido funciones en los 贸rganos del Estado est谩 vetada para desempe帽ar otras funciones, a menos que tenga antecedentes por traici贸n a la patria, de corrupci贸n o de cualquier otro delito. "Los opositores han estado permanentemente involucrados en actos irregulares. Ahora recurren a una actitud maliciosa y tratan de mostrar que uno despu茅s de cumplir como funcionario聽p煤blico, es vetado", insisti贸 Ramos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario