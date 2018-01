Fotografia: Vicepresidencia del Estado Agrandar la foto + Twittear En el XVII Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz "Bartolina Sisa", el vicepresidente Álvaro García Linera después de reproducir mensajes racistas en contra del primer mandatario Evo Morales instó a las organizaciones a "derrotar a los racistas". El Mandatario que por segunda vez hace este tipo de alusiones que asegura provienen de las redes sociales, reprodujo también videos de presuntos comités cívicos que incitan a las movilizaciones con este tipo de mensajes. Dirigiéndose al auditorio el Vicepresidente manifestó: "A estos racistas, colonialistas, no les tenemos miedo, que nos insulten, que nos escupan, los vamos a derrotar organizados, los vamos a derrotar movilizados, porque de ahí venimos, venimos de la pelea". "Quieren acabar con las organizaciones sociales, quieren castigar, quieren que regresen los indios (...) si lo quieren sacar al Presidente, los quieren sacar a ustedes", añadió. Tras dar lectura a los mensajes con énfasis en su tono de voz dijo: "Así le dicen a nuestro Presidente, hermanos, así le dicen a la sangre de nuestra sangre, así le tratan al Presidente, raza maldita, cholo ignorante". Remarcó que la población boliviana no está constituida por gringos y los insultos a Morales también son ataques directos a la mayoría de los ciudadanos de este país. "Cuando le atacan a Evo le atacan a usted, porque están insultando a la pollera, al poncho, al aguayo, y eso está soportando nuestro Presidente, eso está soportando por trabajar en favor de los pobres y humildes, ese es el pago que le están dando los ricos, los que odian Bolivia, los que quisieran que todos fuéramos gringos y con cabellos rubios", indicó. Estas expresiones de García Linera surgen en medio de una serie de movilizaciones sociales en contra del nuevo Código de Sistema Penal y en demanda de respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario