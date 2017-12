García Linera advierte con sustituir a los médicos que protestan

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Sin chances de cambios y con descuentos en enero. Así definió el vicepresidente Álvaro García Linera la situación de la dirigencia médica que ayer protagonizó un enfrentamiento con la Policía en La Paz. García Linera advirtió este miércoles que los artículos polémicos de la Ley del Código Penal no se modificarán, porque fueron aprobados en consenso con la dirigencia médica previamente, y que en caso de producirse una renuncia masiva están en condiciones de reemplazarlos. "Están llevando a su movimiento al abismo. Son dirigentes que no quieren negociar. (...) Estamos preparados para sustituirlos, en caso que lo hagan, pero les pido humildemente que no", expresó. La autoridad agregó que repudia los hechos violentos en la Sede de Gobierno y lo atribuyó a intereses ajenos a reivindicaciones del sector. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario