García Linera pide vía rápida para zanjar tema Incahuasi

La suspensión del pago de regalías no es una decisión del Gobierno, es una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que se debe acatar. Así, el vicepresidente Álvaro García Linera recusó las sindicaciones que cargan la responsabilidad de este fallo al Gobierno y pidió cumplir la sentencia y buscar una vía rápida, no de meses ni de años, para resolver el problema, que pone frente a frente a Santa Cruz y Chuquisaca por el reservorio gasífero Incahuasi. "Hay que implementar vías que pueden resolver este problema y evitar negociaciones dilatorias como pretenden algunos", señaló García, al refutar, según él, un conjunto de cosas, a escala de región, que se debieron hacer y no se las hizo. No especificó si se trata de acciones jurídicas y administrativas. Al redimir de culpabilidad al Gobierno en este conflicto, el 'vice' explicó que en la última década de la actual gestión de Gobierno el departamento cruceño recibió cerca de $us 1.100 millones por regalías hidrocarburíferas y fue el foco de 26 pozos exitosos, donde en 18 se encontró gas. Estrategias de defensa



Municipios de la provincia Cordillera de Santa Cruz y de la Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño se articulan para reivindicar la defensa del reservorio gasífero Incahuasi.



Autoridades políticas de la provincia Cordillera emprendieron una caravana que partió desde la plaza principal del municipio de Lagunillas hasta el cerro Incahuasi para exigir al Gobierno que se respeten los límites históricos y legales de Santa Cruz y Chuquisaca, y se descongelen las regalías del megacampo Incahuasi.



A decir de la asambleísta departamental por la provincia Cordillera, Margoth Segovia, Santa Cruz está asfixiada económicamente. "Exigimos que se devuelvan los recursos confiscados a los cruceños. La defensa de Santa Cruz va más allá de los colores políticos", indicó al remarcar que la reducción de recursos pone en riesgo proyectos de electrificación, agua, caminos y programas sociales.



De la caravana participaron alcaldes, capitanías, concejales, cívicos y representantes de los municipios de Lagunillas, Camiri, Cuevo, Gutiérrez, Boyuibe, Cabezas, Ypaguacito y Caraparicito.



En una asamblea que tuvo lugar en Muyupampa, autoridades municipales de Monteagudo, San Pablo de Huacareta, Villa Vaca Guzmán, Macharetí y Huacaya, que integran la Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño, resolvieron, entre otros temas, hacer cumplir el fallo del Tribunal Constitucional y la resolución 046/2018, que anula los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca; hacer cumplir la retención de regalías de Incahuasi hasta que no se definan los límites en un nuevo estudio y respaldar la adhesión de cinco profesionales en la defensa técnico-jurídica a cargo de la Gobernación.



Audiencia pública



La directiva de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz convocó a una audiencia pública a senadores y diputados, titulares y suplentes, y al equipo jurídico-técnico de la Gobernación de Santa Cruz para tratar la problemática relacionada con los límites departamentales en conflicto entre Santa Cruz y Chuquisaca, y la defensa de las regalías provenientes del yacimiento gasífero Incahuasi.



Desde la Brigada Parlamentaria Cruceña, su presidente, Henry Cabrera, cree que existe una "muy mala defensa jurídica en el tema Incahuasi" y que hoy, en la audiencia pública, esperan definir una propuesta de defensa.



El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, emprendió ayer un plan de visitas a instituciones para exponer la emergencia por Incahuasi. Ayer lo hizo en la CAO, indicó que asistirán a la audiencia convocada por la Brigada y pidió al Gobierno hablar con la verdad. En la jornada Conflicto

La resolución Nº 046/18, emitida por el Ministerio de la Presidencia, anula una disposición que establecía los límites de Santa Cruz y Chuquisaca. Desde la Gobernación cruceña aseguran que la norma no toca Incahuasi.



Defensa institucional

El directorio del Comité pro Santa Cruz dio un plazo de 30 días al Gobierno para que descongele el pago de regalías por el pozo Incahuasi y solucione definitivamente el conflicto que asfixia económicamente a Santa Cruz.