Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El vicepresidente Álvaro García Linera ratificó su disposición a debatir con la oposición en un escueto mensaje a través de su oficina de comunicación que aclara que "convocó al debate a los seis políticos juntos" en alusión a todos los firmantes de la declaración en defensa de la democracia y la justicia. La respuesta se conoció a poco de que al menos cuatro de las seis exautoridades y líderes de la oposición aceptaran debatir con la segunda autoridad del Gobierno del MAS y saludaron que por primera vez en 11 años muestre disposición a una deliberación democrática. García Linera dijo en su mensaje que debatirá con los seis juntos "para que no se quejen luego de que los he abusado uno por uno". Por separado, Rubén Costas, Jorge Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas y Samuel Doria Medina, dijeron que aún de los insultos que García Linera profirió en contra de ellos estaban dispuestos a debatir. El expresidente Quiroga sugirió que el debate se realice el lunes 18 de abril y le pidió que elija hora y canal de televisión. En la víspera García Linera tildó a las exautoridades y líderes de la oposición de mentirosos, hipócritas y de doble moral, aseguró que encarnan "una alianza política, un menjunje político, una 'juntucha' política" y anunció su disposición a debatir. La reacción vino a propósito de la "declaración conjunta por la democracia y la justicia" firmada el pasado 12 de abril por los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; y los jefes políticos Samuel Doria Medina, Luis Revilla y Rubén Costas y en la que anunciaron su decisión de trabajar de manera unida para "denunciar" ante el país y la comunidad internacional las acciones del Gobierno. El primero en reaccionar ante la invitación al debate formulada por García Linera fue el expresidente Jorge Quiroga, le dijo que aún de los insultos y descalificaciones está dispuesto a debatir y le pidió que fije hora y canal para este 18 de abril. Por su parte, Costas dijo que "para el debate democrático siempre vamos a estar dispuestos". El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas reiteró que el pronunciamiento "es una visión democrática y crítica de los principales riesgos de la coyuntura actual" y saludó la invitación a debatir. Samuel Doria Medina, explicó que "Nos unimos y proponemos democracia, justicia y libertad" y respondió con un "claro que sí" cuando ANF le consultó si debatiría con García Linera. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario