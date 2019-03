García pide 'ablandar el corazón' de Alcaldía y Gobernación

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera, en un acto en El Alto, pidi贸 que se ablande los corazones de la Alcald铆a y la Gobernaci贸n para que firmen el convenio para la implementaci贸n del Sistema 脷nico de Salud (SUS). "Pido a mis hermanos dirigentes que eso debatan, que nos ayuden, que se ablande el coraz贸n de la Alcald铆a, que se ablande el coraz贸n de la Gobernaci贸n para que nos dejen que ayudemos. Queremos ayudarles, pero no nos est谩n dejando ayudar. Si firman el convenio nosotros inmediatamente vamos a ayudar", dijo el segundo mandatario. La Paz es uno de los tres departamentos donde no se aplica el SUS, como plante贸 el Gobierno, debido a que no se firm贸 convenios con la Gobernaci贸n y las alcald铆as, indic贸 Garc铆a Linera. El Vicepresidente explic贸 que con el convenio, por ejemplo, los hospitales de tercer nivel pasar谩n de la Gobernaci贸n al Gobierno central. Prometi贸 que de ser as铆, se llenar谩 de m茅dicos y material los centros de salud. "Si nos los pasan, ma帽ana, pasado, nosotros vamos a llenar de m茅dicos, quir贸fanos, medicamentos, material cl铆nico, maquinarias, todo vamos a llenar, pero necesitamos que algo: que la Alcald铆a y la Gobernaci贸n firme el convenio con el Gobierno", manifest贸. "Dinero hay: 200 millones de d贸lares. M茅dicos nuevos, 铆tems, hay 8.000 nuevos puestos de trabajo, 8.000 nuevos m茅dicos y enfermeras vamos a habilitar este a帽o", acot贸. Garc铆a Lnera manifest贸 que s贸lo "falta voluntad del Alcalde, de la Alcaldesa, voluntad del Gobernador. Ojal谩 ma帽ana pudieran firmar, ojal谩 pasado pudieran firmar. Si este viernes se firma el convenio, nosotros garantizamos a todos los alte帽os su salud gratuita". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario