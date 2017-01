Fotografia: Bolivia TV Agrandar la foto + Twittear El presidente en ejercicio Álvaro García Linera rechazó hoy el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 publicado por la ONG Transparencia Internacional, que ubica a Bolivia en el puesto 113 del ránking. El ránking, difundido esta mañana, muestra que el país cayó un punto, de 34 a 33, en la escala de corrupción que mide el nivel de confianza en las instituciones públicas, y que se califica entre 0 (el peor) a 100 (mejor). "Esos documentos son elaborados por ONG de dudosa cercanía (...) es un informe sesgado, políticamente orientados", dijo García, a tiempo de señalar que "ya saben nuestra posición sobre los rankings que elaboran esas ONG". En este sentido García aseguró que Bolivia tiene la estructura y la institucionalidad para luchar contra la corrupción, pero que esto no es tomado en cuenta por Transparencia Internacional. "Que un Gobierno tenga la valentía de meter a sus mismos ministros a la cárcel cuando se ha detectado algún indicio de corrupción, eso no lo van a ver en ninguna parte del mundo", afirmó García En 2015 Bolivia ocupó el puesto 99 y tenía una puntuación de 34. Entretanto en 2014 había obtenido 35. En el IPC 2016 los latinoamericanos mejor ubicados son Uruguay (21) y Chile (24). Según el estudio, en la región, Bolivia está detrás de Cuba (60), Brasil (79), Panamá (87), Colombia (90), Argentina (95), El Salvador (95) y Perú (101). En el mundo Nueva Zelanda y Dinamarca son los países menos corruptos. Ambas obtuvieron 90 puntos sobre 100, que sería el nivel mínimo de corrupción que se puede tener. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario