Gerenta de Sedem firmó los dos contratos del caso Lava Jato

Los contratos de los tramos Roboré-El Carmen, con el consorcio Camargo Correa, y El Carmen-Arroyo Concepción, con IASA-Odebrecht, bajo investigación en el caso Lava Jato en Bolivia, llevan la firma de Patricia Ballivián Estenssoro, ex gerenta administrativa del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), y actual gerenta general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem). En esa oportunidad, de acuerdo con Ballivián, se realizó el respectivo control de la documentación, y se corroboró que no tenía irregularidades, además que se le dio prioridad debido a que venía impulsado por ocho decretos promulgados en la gestión de Carlos Mesa y de Eduardo Rodríguez Veltzé. A pesar de que la funcionaria figura en los contratos para la ejecuci贸n de las obras viales, la presidenta de la comisi贸n especial que investiga el caso Lava Jato, la diputada Susana Rivero (MAS), no la mencion贸 entre las personas que tendr谩n que responder por el presunto sobreprecio en las obras viales y por el supuesto cobro irregular de dinero para favorecer la adjudicaci贸n de los trabajos a las empresas brasile帽as, tal como apunta una investigaci贸n realizada por la Polic铆a Federal de Brasil. El diputado Norman Lazarte (UD), que forma parte de la mencionada comisi贸n, aclar贸 que Ballivi谩n fue convocada para explicar sobre los procedimientos de contrataci贸n de las empresas y que presente los informes de la Corporaci贸n Andina de Fomento (CAF), referido a presuntas irregularidades y sobreprecios en anteriores procesos. El legislador evit贸 referirse si la exgerenta del SNC figura entre las personas que ser谩n remitidas al Ministerio P煤blico para su investigaci贸n, porque el informe de la comisi贸n especial no se conoce de forma oficial, porque a煤n no llega al plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Consultado, el presidente de la comisi贸n paralela de investigaci贸n, senador Arturo Murillo (UD), dijo que Ballivi谩n fue citada con anterioridad, pero no se present贸. "Creemos que es una de las personas que deben ser investigadas, y la consideramos una ficha directa del vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera", afirm贸. Los firmantes de la v铆a El Carmen Rivero-Arroyo Concepci贸n, del lado brasile帽o es Fernando Fernandes, preso actualmente en Brasil; y de la parte boliviana son los ejecutivos del SNC; el fallecido Jos茅 Mar铆a Bakovic, expresidente de la instituci贸n; Patricia Ballivi谩n, entonces gerenta administrativa y Humberto Land铆var, gerente de construcci贸n. Denuncia de Mesa El expresidente y candidato Carlos Mesa calific贸 ayer la investigaci贸n que desarrolla la comisi贸n mixta de la Asamblea Legislativa sobre el caso Lava Jato, como una estrategia para "proteger la gesti贸n del presidente Evo Morales, en la que existe corrupci贸n". "Por tercera vez el Gobierno de Morales intenta demolerme y proteger su propia gesti贸n, proteger una gesti贸n donde hubo corrupci贸n. Es obviamente una persecuci贸n pol铆tica, mucho m谩s ahora que de manera formal soy candidato", se帽al贸 en un video difundido en su canal de Youtube. Mesa enfatiz贸 que la investigaci贸n de las autoridades de Brasil, denominada Castillo de Arena, estableci贸 que Camargo Correa pag贸 sobornos entre septiembre de 2005 y agosto de 2008, es decir, despu茅s que dej贸 la Presidencia. El MAS ve que se victimiza El presidente de la C谩mara de Senadores, Milton Bar贸n (MAS), acus贸 al expresidente Mesa de 'victimizarse' por el caso Lava Jato sobre la firma de contratos entre el Estado y empresas brasile帽as, en lugar de brindar una explicaci贸n a la poblaci贸n y a las instancias competentes. "Creo que el se帽or Mesa y los integrantes de su gobierno, antes que victimizarse con este tema, deber铆an dar las explicaciones que corresponden, aqu铆 no hay tema de persecuci贸n pol铆tica a nadie", dijo ante los medios. La diputada Rivero declar贸 con anterioridad que hab铆a un supuesto sobreprecio en la carretera Robor茅-Arroyo Concepci贸n de $us 42,5 millones, que se dio en el Gobierno de Mesa, adem谩s de irregularidades en el proceso de licitaci贸n. Ayer, el diputado Luis Felipe Dorado (UD) cuestion贸 a la diputada Rivero por violar la reserva de los informes finales y no tomar en cuenta la gesti贸n de Morales; a帽adi贸 que los ataques entre el expresidente Mesa, y el Gobierno del MAS forman parte de un "juego pol铆tico" para mantenerse en la palestra p煤blica. 'Amigos' en el Congreso El correo electr贸nico del 29 de noviembre de 2005, entre Marcos de Moura Wanderley, CEO de Camargo Correa en Per煤, y Carlos Fernando Namur, exdirector de esta firma en San Pablo (Brasil), da cuenta del acceso al cr茅dito a la CAF, y desvela que sostienen reuniones con 'amigos' del Congreso boliviano en Brasil. "Estamos tramitando la ley en el Congreso (son nuestros amigos)", as铆 dec铆a parte del correo al que tuvo acceso EL DEBER, registrado en el cuaderno de investigaci贸n de la Polic铆a Federal de Brasil. Consultado al respecto, el entonces diputado por el MNR William Paniagua manifest贸 que "desconoce cualquier tipo de viaje" y consider贸 que con un parlamento dividido era dif铆cil prever qu茅 legislativos pudieran tener tal poder de decisi贸n. Consider贸 que si hubo un viaje tuvo que ser por parte del Ejecutivo. Respecto a la norma para viabilizar la construcci贸n de la ruta, dijo que "no recuerda haberla firmado, pero es posible". Por su parte, el entonces diputado por el MNR, Luis Eduardo Siles coincidi贸 con Paniagua con relaci贸n a que despu茅s de m谩s de 13 a帽os, "le resulta dif铆cil recordar si se trat贸 la viabilidad de esta norma en aquel entonces", a lo que a帽adi贸 que los hechos de corrupci贸n "no prescriben", sin embargo, dijo que ve una intencionalidad de "hacer un da帽o pol铆tico" en una 茅poca previa a una elecci贸n, y que se tiene que mirar el presente. Sobre el tema, el abogado Carlos Alarc贸n, vocero de Carlos Mesa, dijo este deber铆a ser el principal elemento de investigaci贸n del MAS, y a帽adi贸 que al igual que en el caso Quiborax, los 'mesistas' pasar谩n "de acusados a acusadores". En d贸lares 75

Millones

Es el costo de la carretera de 102 km. El Carmen-Arroyo Concepci贸n, a cargo de Camargo Correa 93,6

Millones

Es el costo de la v铆a Robor茅 - El Carmen, adjudicada al consorcio constructor IASA-Oderbrecht Los recursos legales Decretos de Mesa

Los DS 27693 del 20 de agosto de 2004 y el 27794, de 15 de octubre de 2004, instru铆an al SNC licitar y suscribir el contrato para la construcci贸n y supervisi贸n de los tramos Robor茅-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepci贸n. El DS. 27982, del 18 de enero de 2004, y el DS 27997, del 1 de febrero de 2004, aceptaban las condiciones de financiamiento de los proponentes.



Decretos de Veltz茅

El 30 de septiembre de 2005, Rodr铆guez Veltz茅 promulg贸 la ley 3187, que autorizaba "licitar y contratar la construcci贸n y supervisi贸n del tramo carretero Robor茅-Puerto Su谩rez; tras lograr un cr茅dito de la CAF, el 10 de diciembre de 2005, el presidente Rodr铆guez emite el DS 28506, que reglamenta la mencionada ley 3187, y autorizaba al SNC "proceder a la suscripci贸n de un contrato con el consorcio Camargo Correa para el tramo Robor茅-El Carmen. En la misma fecha se emite el DS 28507, que autoriza al SNC a proceder a suscribir un contrato con IASA-Odebrecht.

Según reseña Mesa en su blog, en enero de 2006 inician las obras y en enero de 2009 se entregan públicamente.