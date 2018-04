Gob.: Periodista agredido puso en riesgo seguridad de Evo

Fotografia: Kandire Agrandar la foto + Twittear Este viernes, el periodista estadounidense Ben Bartenstein, corresponsal para América Latina de la agencia de noticias Bloomberg, denunció en su cuenta Twitter que fue golpeado por un miembro del cuerpo de seguridad del presidente Evo Morales, cuando intentaba abordarlo para hacerle una pregunta. "Perseguí al presidente de Bolivia Evo Morales en la Cumbre de las Américas para preguntarle por qué estaba participando cuando se excluía a Venezuela. Se negó a comentar; su guardaespaldas me golpeó en la nariz", (sic), denunció Bartenstein, en Twitter. Desde la Embajada de Bolivia en Perú rechazaron esta versión y explican que el periodista vulneró la seguridad local asignada a la delegación boliviana y fue alejado por los funcionarios diplomáticos al descubrirlo. "Sin embargo, nuevamente volvió a interferir de manera malintencionada y agresiva, hostigando y poniendo en riesgo la seguridad del presidente de Bolivia, momento en el cual fue separado por miembros de la seguridad", señala un comunicado de la legación boliviana. Morales se encuentra en Perú para participar de la Cumbre de Las Américas, pese a que esta semana puso en duda su presencia, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no acudiría ante un posible ataque militar estadounidense contra el régimen sirio. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario