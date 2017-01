Gob. aprueba decreto para proteger fauna y flora silvestre

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, informó ayer que el gabinete ministerial aprobó el Decreto Supremo 3048, que controla el tráfico ilegal de especies silvestres y fortalece la normativa nacional respecto al control del comercio internacional de vida silvestre en el marco del Régimen Aduanero y el Control Fronterizo. Moreira, citada en un boletín de prensa de su despacho, explicó que la norma efectiviza el reglamento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), ratificada por el Estado boliviano, con el fin de controlar el tráfico de especies amenazadas, sea flora o fauna. "Este decreto va a proteger a nuestra biodiversidad, para que nuestras especies estén controladas y resguardadas; muchas veces no tomamos conciencia de que el tráfico de especies se constituye dentro de los cinco delitos internacionales, conjuntamente el tráfico de drogas, armas, personas", aseguró. El decreto establece un marco institucional encargado de la implementación y operativización de las disposiciones Cites y las emitidas a nivel nacional. En ese marco, se constituye el Certificado Cites, un documento soporte para la exportación, reexportación e importación, concordante a la normativa vigente. Su presentación tiene un rango jerárquico importante en el régimen aduanero, lo cual permitirá fortalecer el control de ilícitos contra la vida silvestre. Por otra parte, los Certificados Cites permitirán a comunidades indígena originario campesinos exportar productos del manejo sustentable de la vida silvestre y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, entre ellos la fibra de vicuña y el cuero de lagarto de forma legal a otros países, obteniendo mejores ingresos económicos y generando beneficios sociales. Así también dispone realizar un control sobre las exportaciones de madera cedro y cuero de lagarto por parte de empresas privadas. Permite también la interrelación entre los Estados Partes y verificar si los especímenes exportados, importados y reexportados, salieron con Certificados Cites de los países de origen; pudiendo solicitar el decomiso en caso de incumplimiento. La Convención Cites fue firmada el 3 de marzo de 1973, en Washington (Estados Unidos) y entró en vigencia el 1 de julio de 1975, actualmente son 182 países signatarios. Tiene como objetivo principal el de velar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario