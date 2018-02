Gobierno: Hay conexión entre las dos explosiones de Oruro

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que existe conexión entre la explosión ocurrida el sábado de Carnaval, que supuestamente se originó por el estallido de una garrafa, y la del martes 13 de febrero, ocasionada por una mezcla de dinamita y "anfo" según la Policía.

"Entre los hechos del sábado y del martes pasados tenemos elementos suficientes como para señalar que hay conexitud; no son hechos independientes, aislados entre sí y obviamente esperemos tener éxito en las siguientes horas para poder demostrar los móviles, los responsables, las circunstancias, las características de todo esto" afirmó la autoridad en una entrevista con el programa Hablemos Claro que se difunde por Bolivia TV.

Este dato contradice las versiones iniciales de la Policía de que la explosión registrada el sábado en la calle Backovic y avenida del Ejército fue por una garrafa y plantea una nueva teoría.

El martes de Carnaval hubo otro estallido en la calle Backovic y Caro, a una cuadra de la avenida del Ejército en la que se registró la primera explosión.

Ambos hechos dejaron 12 fallecidos y más de 60 heridos.

El ministro Romero explicó que la Policía realiza trabajos técnico-científicos y de laboratorio que van arrojando los primeros informes, pero pidió paciencia porque se deben recolectar todos los informes para presentar un resultado final.

"Se está haciendo un trabajo de telemática, estudiando los videos de canales televisivos, de redes sociales, de cámaras públicas y cámaras privadas de la zona en Oruro, igualmente imágenes capturadas de drones de vigilancia aérea que se habían habilitado ese día (sábado) para respaldar el trabajo de la Policía", dijo. El Gobierno decretó una reserva de 10 días para esclarecer el hecho, aunque este criterio no es compartido por la Fiscalía.

La nueva teoría de la Policía apunta a que los protagonistas de la primera explosión tienen relación con la segunda y unos familiares de las víctimas del estallido del sábado están en la mira porque habrían estado por inmediaciones del lugar en la explosión ocurrida el martes. Nuevos detenidos En Oruro cuatro familiares de las víctimas de la primera explosión fueron aprehendidos ayer como sospechosos. Tres varones y una mujer serán sometidos a una prueba de absorción atómica para verificar si manipularon explosivos, pero estos alegan inocencia. "No hemos hecho nada, cómo podría matar a mi propia familia" señaló uno de ellos.

Tres de los arrestados fueron conducidos a la FELCC Oruro desde la casa de uno de sus familiares. Sus tíos y primos relataron que los jóvenes fueron sacados de su domicilio a la fuerza sin una orden judicial.

Sin embargo el fiscal departamental, Mario Rocha, aseguró que se trata de testigos que se presentaron voluntariamente a brindar su testimonio. "No hay ningún detenido" sostuvo la autoridad del Ministerio Público.

La explosión del sábado segó la vida de ocho personas.

Según los familiares los detenidos fueron implicados porque habrían "desaparecido" después de la segunda explosión del martes. "Son jóvenes, suponemos que se han asustado pensando que ha sido un atentado contra la familia y se han refugiado en la casa de una de sus tías, de ahí los han sacado sin orden judicial ni nada" indicó otro de los familiares que pidió guardar su nombre en reserva. Después de cuatro horas de declaración, el director de la FELCC La Paz, Jhonny Aguilera, se hizo presente en Oruro y señaló que los sospechosos serán sometidos a un laboratorio de absorción atómica y los resultados pueden esclarecer si alguno de ellos manipuló algún explosivo.

"Mi sobrino trabaja en San Cristóbal, claro que va a dar positivo su examen. Nos están echando la culpa para hacer ver como si todo hubiera sido una rencilla familiar" manifestó uno de los familiares en la FELCC.

Este relató que desde el mediodía varios de los miembros de la familia fueron citados o llevados a las oficinas policiales con engaños. Contó que en el vehículo que lo trasladaron le dijeron que ya sabían todo, que era mejor que confiese. "Sobre nuestro dolor tenemos que aguantar eso más. En ningún momento nos hemos opuesto a colaborar desde un principio quisimos ayudar pero nos dijeron que los dejáramos trabajar", dijo. Fiscal: pareja detenida no tiene vínculo con estallidos ¿Detenidos o no? Una pareja fue detenida después de la segunda explosión en Oruro, pero según el fiscal departamental, Mario Rocha, estas personas de nacionalidad boliviana no tienen relación con el caso.

Ambos fueron imputados por tenencia ilegal de municiones.

"Es por el auto Grand Vitara desde el que presuntamente esa noche (martes 13) estarían haciendo disparos súbditos extranjeros. Pero en la requisa hecha sólo se encontraron fulminantes y ambas personas son bolivianas" informó Rocha. El material encontrado en poder de la pareja consta de ocho balas de carabina de 30 milímetros, "prácticamente inservibles" o usadas.

Ambos fueron imputados y la audiencia cautelar fue programada para ayer. "No es un caso vinculado a las explosiones, no hay los elementos necesarios para vincularlos con las explosiones. Ellos estaban pasando por el lugar junto con sus dos hijos en el vehículo presuntamente sospechoso. Podríamos decir que también son víctimas porque el coche sufrió los daños del impacto", declaró la autoridad.

Las dos personas fueron identificadas como Jorge P., de 25 años, y Tatiana C., de 24 años.

En el escenario de incertidumbre, la ciudadanía orureña intenta volver a la normalidad en medio de pedidos de justicia como la marcha de comerciantes que vendían en la calle Backovic, donde ocurrieron los estallidos.

También se reconoció a Saide Feliza Arias, Leandro García Gregorio y Jheysson Josué García Arias como las otras tres víctimas de la segunda explosión.

