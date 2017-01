Gobierno anuncia otros fondos con el 5% de las AFP

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El Gobierno prevé la creación de nuevos fondos de inversión en beneficio de micro y pequeños empresarios con recursos para la jubilación que administran las AFP, reveló ayer el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, en una entrevista con la red ATB. "El camino está abierto y creemos que en la medida en que podamos generar nuevos fondos, generar nuevos mecanismos, que la gente esté segura de sus aportes, vamos a seguir haciéndolo, seguramente vamos a poder generar otros fondos que favorezcan a productores del occidente, de algún otro sector, estamos empezando a darle una dinámica", sostuvo Guillén al ser consultado si el fondo agropecuario anunciado el lunes es único o se crearán otros en el futuro.

El presidente Evo Morales, luego de una reunión con empresarios y pequeños productores agrícolas de Santa Cruz, anunció ese día la constitución de un fondo de inversión de 150 millones de dólares, que otorgará créditos a los pequeños y medianos productores con recursos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Guillén explicó que la creación de este fondo responde a dos necesidades: en primer lugar, el apoyo a los productores agropecuarios, de manera que éstos puedan mejorar su productividad e impulsar su desarrollo, y en segundo lugar, mejorar la rentabilidad de las inversiones del fondo de pensiones.

"Actualmente las AFP invierten principalmente en la banca, con rendimientos del 2% hasta el 4%. Con este fondo vamos a poder mejorar esos rendimientos, ya que los créditos a los productores serán otorgados con tasas de interés de 7% y 9%", destacó.

Sin embargo, la autoridad aclaró que la decisión final de invertir o no en este fondo recaerá en las AFP. "Las AFP no estarán obligadas a invertir, dependerá de ellas si colocan recursos en este fondo, lo único que nosotros estamos haciendo es generar una nueva opción con mayor rentabilidad", remarcó.

Se empleará en principio 1%

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Arce, precisó que los 150 millones de dólares destinados al fondo de inversión anunciado corresponden sólo al 1% del total de los recursos del Sistema Integrado de Pensiones (SIP).

"El 5% del SIP equivale a 708,6 millones de dólares, este monto por Ley puede ser invertido en pequeñas y medianas empresas sin calificación de riesgo. El fondo que anunciamos sólo equivale al 1% del total de los recursos de las pensiones", subrayó.

Guillén insistió ayer en señalar que se cuenta con tres tipos de garantías para el uso de los recursos en créditos.

Para acceder a un préstamo, los productores deberán estar avalados por un contrato de compra con una empresa agroindustrial, la cual garantizará el 30%. Es decir que ésta, retendrá del pago al productor, el monto para cancelar el crédito y lo transferirá al fondo.

El otro 30% se encuentra avalado por los Fondos de Garantía creados con el 6% de las utilidades de los bancos y destinados inicialmente para garantizar créditos productivos y de vivienda social. "Con estos recursos, los préstamos que se otorguen a los productores estarían garantizados en un 60% por la garantía de la empresa agroindustrial y con los Fondos de Garantía para el sector productivo", recalcó.

El saldo será garantizado por los restantes 50 millones de dólares del nuevo fondo, los cuales serán invertidos en el mercado de valores y sus rendimientos.

Al respecto, el economista Gonzalo Chávez señaló que a pesar de todas las garantías presentadas por el Gobierno, los riesgos de invertir en el sector agrícola son elevados, por lo que considera irresponsable el manejo de los recursos de las AFP.

Por otra parte, cuestionó que se utilicen los aportes de la jubilación y no se hayan buscado otros mecanismos para apoyar al sector agropecuario mediante préstamos del Banco Unión o el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

Por su parte, el analista Armando Álvarez opinó que la creación de fondos como este más bien ayuda a minimizar los riesgos y diversificar inversión.

"El fondo realizará varias inversiones en un número grande de productores, diversificando el riesgo. En el caso de que a un productor le fuera mal, sólo afectaría a los recursos que fueron prestados a ese productor, pero no pondría en riesgo el pago del total del fondo ya que el riesgo de que a todos los productores les vaya mal es muy bajo", fundamentó.

Añadió que los créditos no serán canalizados directamente por las AFP, sino por el fondo de inversión a constituirse.



AFP ya invierten en esta alternativa

El ministro de Economía, Luis Arce, informó que actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invierten 708 millones de dólares en diversos fondos.

De ese monto 424 millones de dólares corresponden a la colocación de recursos en 7 fondos de inversión cerrados orientados al sector productivo.

Entre estos fondos relacionados con la actividad agrícola y pecuaria, se encuentran, por ejemplo, el Fondo Proquinua, Agroperativo y Sembrar.

Los otros 159,1 millones de dólares, se invirtieron en cuatro fondos de inversión cerrados orientados a las pequeñas y medianas empresas (PyMe).

Ahí están por ejemplo el Fondo ProPyMe o el Renta Activa PyMe.

Adicionalmente las AFP invirtieron 841 millones de dólares en otros 13 fondos de inversión orientados a otras actividades, no necesariamente de apoyo al sector productivo, señala la información presentada ayer por Arce.

El Sistema Integral de Pensiones maneja una cartera de 14.172 millones de dólares que se invierten principalmente en sector privado y público.

La COB rechaza el uso de los aportes para la jubilación

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, señaló ayer que el ente matriz de los trabajadores rechaza la creación de un fondo de inversión que beneficiaría a los productores agropecuarios con los recursos de las AFP, debido a que se trata del dinero de los trabajadores.

"Rechazamos este préstamo porque el dinero es de los trabajadores. El Gobierno toma decisiones políticas con el dinero de los trabajadores ¿Esos 150 millones de dólares que va a la Cainco en qué beneficia a los trabajores?" cuestionó.

Por su parte, el secretario de finanzas de la COB, Óscar Tapia, indicó que si bien los intereses de 7% y 9% a los préstamos que se otorgarán a los productores agropecuarios son altos, no compensan el riesgo que conlleva invertir en la actividad agrícola.

"Es una de las actividades que conlleva más riesgos debido a su susceptibilidad a fenómenos climáticos y a las distorsiones del mercado, por lo que nos parece que aunque los rendimientos sean más altos que el promedio, no compensa el riesgo", explicó.

Asimismo, representantes de los rentistas a nivel nacional coincidieron en que el dinero otorgado a estos préstamos será a "fondo perdido".

"Nos van a decir que no ha habido lluvias, ha habido sequía y, por tanto, no van a pagar, es un dinero a fondo perdido", dijo Grover Alejandro Gutiérrez, ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados Rentistas de Bolivia.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), Wilfredo Rojo Parada, advirtió que los empresarios no se harán responsables por las deudas que los pequeños y medianos agropecuarios adquieran de los fondos de pensiones.

"Es responsabilidad del Gobierno a quienes entrega el dinero, y no será responsabilidad de los empresarios", recalcó.

"Es responsabilidad del Gobierno a quienes entrega el dinero, y no será responsabilidad de los empresarios", recalcó.

Mientras que el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, aplaudió la decisión del Gobierno y señaló que las inversiones están garantizadas.