Gobierno cierra Ecobol y una Agencia prestará servicios en próximos días

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El gobierno a través del Decreto Supremo 3495 promulgado este jueves ordenó el cierre definitivo de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y el pago de beneficios sociales a sus trabajadores. Una Agencia de Correos de Bolivia presentará servicios postules a partir de los próximos días. Las oficinas centrales de la empresa estatal en la ciudad de La Paz, aparecieron esta mañana con las puertas precintadas y bajo fuerte resguardo policial. "La Unidad de Liquidación comunica a los trabajadores de Ecobol que en virtud del Decreto Supremo Nº 3495 del 1 de marzo de 2018, se determinó el cierre de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), por lo tanto el día jueves 1 de marzo de 2018, todos los trabajadores deben apersonarse a la Avenida 20 de Octubre, esquina Fernando Guachalla, Edificio exConavi Piso 1 para el inicio del trámite del pago de beneficios sociales, los cuales serán cancelados dentro del término previsto por norma", dice el comunicado por Jaime Cabezas Rocha, Liquidador. En comunicado a los usuarios, se informa que a partir de la fecha la Agencia de Correos de Bolivia prestará los servicios postales, por lo que por motivo de organización de la nueva entidad solo se procederá a la entrega de correspondencia que se encontraba en curso en Ecobol, en las instalaciones de la Agencia. La medida sorprendió a los trabajadores que la mañana de este jueves acudieron a sus oficinas y se encontraron un fuerte resguardo policial. Aseguraron que no fueron comunicados de la disposición gubernamental. Ecobol cuenta con al menos unos 540 trabajadores. De acuerdo a los mismos servidores, Ecobol adeuda entre 4 a 6 meses de sueldo a sus empleados y arrastra una deuda de 67 millones de bolivianos a las Administradores de Fondos de Pensiones que anteriores administraciones descontaban del sueldo de sus empleados pero no hacían la transferencia de cuentas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario