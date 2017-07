Gobierno confirma un muerto en Colomi y repliega a la Policía

Fotografia: BTV Agrandar la foto + Twittear El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó la muerte de Samuel Vallejo de 27 años en Colomi, aunque puso en duda que fuera en los enfrentamientos con la Policía, ya que aseguró que los uniformados no tienen autorización para usar armas letales. Romero pidió una investigación para establecer la causa de la muerte del joven y ordenó el repliegue de los uniformados para evitar mayores enfrentamientos. "Se trata de un joven mecánico de 27 años de edad, de nombre Samuel vallejos, que no formaba parte del contingente campesino que estaba bloqueando, habría sido encontrado a unos 300 metros del punto de bloqueo", dijo Romero en conferencia de prensa en La Paz. La autoridad detalló que el cuerpo de Vallejo fue hallado por un menor de 14 años y estaba cubierto por una calamina. Pidió a los familiares que dejen que se lleve adelante el examen forense del cuerpo de Vallejo para establecer las causas de la muerte. Dijo que en la zona los bloqueos se extienden por cinco kilómetros, desde el mercado de Colomi hasta el Cañadón de Corani, donde unas 400 personas cerraron la ruta. Los cocaleros iniciaron bloqueos el lunes exigiendo 700 hectáres de coca de las 7.700 que permite la Ley en Cochabamba. Los productores son de los municipios de Pocona, Pojo, Tiraque, Colomi y Cocapata. Además piden que se les incluya en la Reglamentación de la Ley General de la Hoja de Coca. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario