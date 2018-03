Gobierno crea Agencia Boliviana de Correos tras el cierre de Ecobol

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Con sorpresa y resignación, los trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) vieron ayer las oficinas donde trabajaban, cerradas y con resguardo policial. Ese panorama concretaba el anuncio que hizo el Gobierno hace tiempo sobre el cierre definitivo de la institución. Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció la creación de la Agencia Nacional de Correos, sin fecha de inicio de operaciones ni monto de inversión. La medida dejó sin empleo a más de 390 personas en todo el país, empero recibirán sus beneficios sociales. No se implementará una política de reincorporación a la nueva empresa estatal. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, justificó la determinación argumentando que Ecobol no era "autosostenible" y que trabajó con números rojos durante muchos años. La agonía de la empresa se arrastró desde el 2015 cuando la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes intervino la entidad. Para el economista Pablo Cuba, Ecobol recibió una deuda grande y salarios altos, lo que contribuyó al proceso de cierre."Tiene que adecuarse a la realidad, al tamaño de la demanda no se puede mantener una cantidad enorme de trabajadores", finalizó. El Decreto Supremo 3495 establece el cierre de Ecobol y la apertura de la Agencia Boliviana de Correos, que se hará cargo del despacho y envío de la correspondencia perjudicados hasta la siguiente semana. El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vázquez, indicó que la falta de actualización tecnológica de los servicios y una crítica situación financiera provocada por presuntos hechos de corrupción agravaron la situación de la empresa. "Se crea la Agencia Boliviana de Correos donde el interés del Estado es básicamente prestar un servicio eficiente, un servicio moderno que esté acorde a las necedades de la población y que ahora nos demandan nuestros tiempos", precisó. El capital inicial de la empresa pública y la cantidad de trabajadores que empleará están sujetos a la autorización del Ministerio de Economía. Tanto Claros como Vázquez no detallaron si los 390 trabajadores cesantes de Ecobol serán recontratados por la nueva agencia de correos o reubicados en otros entes estatales. Ambos se limitaron a adelantar que se realizará una convocatoria de requerimiento de personal, especificando el perfil, sin embargo también se desconoce con cuánto personal se contará. A su turno, Vázquez indicó que una unidad liquidadora fue creada para asumir los pasivos de Ecobol, además de garantizar el pago de los finiquitos y beneficios sociales que asciende a 50 millones de bolivianos. Afirmó que se reunieron con trabajadores para afinar detalles. Empero, los trabajadores de Ecobol en Cochabamba contradijeron la versión de Vásquez y denunciaron que no fueron notificados. Al mismo tiempo, indicaron que se les adeuda un mes de pago, más de un año de bonos y que la empresa pública dejó de pagar AFP desde 2013. Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, indicó: "Estamos obligados a hacer respetar los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo vamos a pedir un informe sobre lo que ha ido aconteciendo". Por su parte, la directora general de Trabajo, Evelyn Viscarra, dijo que los extrabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) deben recibir sus beneficios sociales en un plazo de 15 días, de acuerdo a las normativas vigentes. Precisó que correspondería la indemnización por tiempo de servicio, el desahucio, vacaciones pendientes y el último salario. TESTIMONIOS "Venimos como cualquier día a nuestra fuente de trabajo y nos encontramos así rodeados de policías". Roberto Ríos. Trabajador despedido Ecobol "Hemos sido víctimas de abuso de poder, jamás nos han informado que iba a haber esta intervención". Gonzalo Zapata. Trabajador de Ecobol despedido CRONOLOGÍA 8 de octubre de 1990 - Creación:

El Servicio Postal de Bolivia nació el 3 de agosto de 1825 hasta que se convirtió en la Empresa Nacional de Correos (Ecobol), a través del DS 22.616. 17 de julio de 2015 - Intervención:

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), intervino Ecobol durante 90 días ante las deudas e irregularidades denunciadas. 10 de noviembre de 2016 - Malversación:

La intervención detectó un daño económico de al menos 100 millones de bolivianos. Se emitió una resolución administrativa que amplía la fiscalización hasta enero de 2016. Entre 2016 y 2017, los trabajadores realizaron paros para reclamar sueldos adeudados. OBSERVAN LA RENTABILIDAD DE MÁS EMPRESAS ESTATALES El economista Alberto Bonadona consideró ayer que si se toman los argumentos vertidos por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, para justificar el cierre de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) por las bajas utilidades, se tendría que cuestionar el funcionamiento de otras empresas estatales que no demuestran resultados, a varios años de su lanzamiento. "En ese caso tendrían que haberse cerrado varias empresas, no creo que es el camino que quiera tomar el Gobierno, en ese caso debería cerrar Karachipampa, deberían repensar seriamente la empresa de litio, deberían nuevamente repensar las nuevas empresas como Papelbol, Cartonbol, que no tienen utilidades", sostuvo. Además, afirmó que también se tiene que analizar si el satélite Túpac Katari logra cubrir los costos de operación y recordó que el Gobierno defendió anteriormente la iniciativa al asegurar que brinda servicios y que no requiere generar rentabilidad. Ante las críticas generadas por el cierre de la estatal Enatex, registrado en mayo de 2016, la gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián, defendió las 11 empresas estatales a su cargo, asegurando que gozan de estabilidad económica. Afirmó a los medios que, en 2015, cinco de las 11 empresas estatales generaron utilidades que bordean los 25 millones de bolivianos. Esa cifra, dijo, supera en más del 30 por ciento a las utilidades generadas en 2014. Además, negó que alguna empresa pública vaya a cerrar por pérdidas económicas. ANÁLISIS Alberto Bonadona. Analista económico "Pudo modernizarse hace 15 o 20 años" Ecobol fue una empresa que no pudo reubicarse y competir con el surgimiento de los correos privados. No se tomaron las medidas para subsanar esa situación, tiene que ver más con un proceso de modernización que ya tendría que haberlo introducido antes (el Estado). Si uno compara los precios de un courier frente a los precios que cobraba Ecobol, hay una diferencia abismal, tampoco se ajustaron los precios. No se tomaron las medidas que eran posibles tomarlas en su momento, ahora el hecho de que exista una agencia que se va a hacer cargo no quiere decir que la agencia vaya a funcionar bien. Lo que quieren con el decreto es eliminar a la gente que está trabajando y hacer una nueva empresa más pequeña, quizás más manejable. Esperemos que sea más manejable y más moderna, con la misma burocracia o servicios modernizados. Ecobol pudo haber sido modernizada hace 15 o 20 años, se pudo haber hecho muchas cosas en todo este tiempo.