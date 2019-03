Gobierno defiende a dirigentes del Chapare y niega grupos ilícitos

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Tras la emboscada a una patrulla de Umopar en la localidad de San Rafael, Chapare, que dej贸 dos heridos, el Gobierno asegur贸 que los productores de coca de esta regi贸n no est谩n involucrados, adem谩s de asegurar que "en el tr贸pico cochabambino no hay grupos irregulares", a tiempo de arremeter contra los Yungas de La Paz al afirmar que act煤an grupos armados de sicarios. Tambi茅n liber贸 de responsabilidad a los dirigentes cocaleros del tr贸pico, Andr贸nico Rodr铆guez y Leonardo Loza. "Este civil que ha ca铆do muerto se presume que ha sido fruto de la balacera que ha habido con la Polic铆a, no es una persona afiliada a un sindicato, no es una persona tampoco del lugar; es una persona de Eterazama, pero que ha aparecido en este lugar de San Rafael", afirm贸 el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Asever贸 que la participaci贸n de una turba de gente probablemente corresponde a una acci贸n de cobertura a un operativo de droga en una pista ilegal por la zona. Explic贸 que "no son casos de un grupo irregular permanente; 茅ste es un caso de cobertura, esta gente estaba haciendo cobertura a un caso de droga, pero obviamente queremos que caiga el peso de la ley sobre los responsables". Ante los cuestionamientos de la oposici贸n, activistas y la Iglesia sobre el trato diferenciado en las pesquisas en Yungas y el tr贸pico, Romero asever贸 que hay una diferencia: en los Yungas hay una organizaci贸n criminal que ha sido funcional a diferentes actividades il铆citas y tambi茅n de resistencia a los trabajos de erradicaci贸n; mientras que en el caso del Chapare no estamos hablando de un grupo irregular que se hubiera constituido de manera permanente, dijo. "No hay mano blanda para unos ni mano dura para otros", dijo. Sin embargo, el Arzobispado de Santa Cruz protest贸 y expres贸 su preocupaci贸n por la "beligerancia" que existe en el tr贸pico de Cochabamba y que se asemeja a una "republiqueta" sin presencia del Estado. El arzobispo de Sucre, Jes煤s Ju谩rez, en tanto, manifest贸 que se practica la "ley del embudo" con las acciones hacia el tr贸pico. No obstante, Leonardo Loza, dirigente de las Seis Federaciones del Tr贸pico, asegur贸 que se expulsar谩 a los productores que colaboren con los narcos y desminti贸 que el sector tenga armas, pero pidi贸 una investigaci贸n. 聽 DIRIGENTES DEL CHAPARE NO EST脕N BAJO SOSPECHA Sobre la posible responsabilidad de los dirigentes del tr贸pico Andr贸nico Rodr铆guez y LeonardoLoza en la emboscada, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirm贸 que no est谩n siendo investigados. "No est谩n bajo sospecha, ellos no tienen denuncia. En el caso del dirigente Franclin Guti茅rrez (de Adepcoca), tiene por lo menos 50 denuncias, son denuncias de personas. A m铆 no me interesa la filiaci贸n pol铆tica que pueda tener el se帽or Guti茅rrez, la gente que vive en los Yungas no tiene paz ni tranquilidad. Eso es intolerable", manifest贸. "Ahora -agreg贸- querer forzar que tiene que ver Andr贸nico en esto, 茅ste es un caso espec铆fico que tiene otras caracter铆sticas, no conozco ninguna denuncia que lo involucre a Andr贸nico, a Loza con casos de extorsiones, secuestros, torturas, de quemas de casas, adem谩s estos casos que lo involucran al se帽or Guti茅rrez son de conocimiento p煤blico, de tal modo no tiene que ver una cosa con la otra". Respecto a la emboscada, el Ministro asegur贸 que las investigaciones est谩n en curso y que no se tendr谩 consideraci贸n con ninguna persona involucrada en il铆citos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario