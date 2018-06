Gobierno descarta contaminación en Bulo Bulo

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró hoy que a través de un estudio de laboratorio especializado se descartó la presunta contaminación ambiental en el arroyo Muñecas del municipio de Entre Ríos, a causa de la fuga de amoniaco en la planta de urea de Bulo Bulo. "Emanación de amoniaco no hay porque es una planta totalmente presurizada. No hay un contacto de aire con amonio ni urea con amonio (...). La información que tenemos es que la Federación de Campesino de Bulo Bulo, autoridades de Cochabamba y el ministerio de Medio Ambiente han hecho una evaluación y análisis de las aguas y no hay contaminación", señaló. Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) informó que el incidente ocurrió el pasado 7 de mayo y fue provocado por una fuga interna en el "Stripper del Circuito de Síntesis de Urea". El 9 de junio, Los Tiempos informó sobre la contaminación del afluente a causa de la fuga de amoniaco. El 14 del mismo mes, los comunarios denunciaron que vacas y peces murieron desde 2017. Sin embargo, desde YPFB informaron que a través de estudios preliminares se determinó que los valores de amoniaco se identificaron por debajo 0,5 partes por millón. La Ley 1333 de Medio Ambiente permite un nivel menor a cuatro partes por millón para evitar contaminación. Pese a las quejas por problemas de contaminación y efectos en la salud de los niños, el municipio de Entre Ríos ocultó los resultados de laboratorios realizados en el río Muñecas hace más de un año. El 11 de mayo de 2017, la Alcaldía de Entre Ríos solicitó un análisis de laboratorio de aguas, suelo y aire en el área de influencia del río Muñecas, que presentó hasta 11 puntos de amonio N. De este modo, la empresa Quebracho S.R.L. elaboró el "Informe análisis fisicoquímico y bacteriológico de agua superficial", tomando muestras de agua en dos puntos de influencia del afluente cuestionado, según el indica el documento. La primera muestra de líquido se tomó en el Puente de la Muñeca, en las afueras de la planta de urea, y en los detalles arrojó 11 puntos de amonio N. La segunda muestra fue tomada en una propiedad privada e identificó 6,62 puntos del compuesto. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario