Gobierno dictó indulto y amnistía para 2.535 privados de libertad

El presidente Evo Morales dictó este lunes un nuevo Decreto de indulto y amnistía para favorecer a 2.535 personas privadas de libertad con penas menores a cinco años y para quienes tuvieran menores a su cargo, excepto casos violencia intrafamiliar, corrupción, atentados contra el presidente. El ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló que en los siguientes 365 días se pretende 1.035 personas obtengan la amnistía y unas 1.500 accedan al indulto.La amnistía se dará a personas que hayan cometido delitos cuya pena sea menor o igual a 5 años, excepto en determinados tipos penales, como la violencia familar, corrupción, sustracción de un menor, sedición, atentados contra el presidente y otros dignatarios, homicidio culposo.También se beneficiarán quienes haya cometido delitos cuya pena es hasta ocho años de cárcel, siempre que hay acuerdo con las víctimas, excepto en delitos como estupro, pornografía, espectáculos obscenos con niños, abandono de niños, cohecho, entre otros.Asimismo, pueden recibir amnistía reclusos con discapacidad grave o muy grave, enfermedad terminal, mujer embarazada o con hijo lactante, quienes tengan bajo su guarda única a hijo menor de 6 años de edad con o con discapacidad, personas a partir de los 58 años de edad, y cuando exista acuerdo con la víctima víctimas múltiples por delitos de estafa, estelionato, quiebra, alzamiento de bienes o falencia civil y lesiones gravísimas.El indulto, por otro parte, es para quienes tengan extramuro, detención domiciliaria, libertad condicional y condenas hasta 365 días calendario siguientes a la publicación del Decreto.Pueden recibir este beneficio los reos hasta 28 años de edad o más 58 años y que hayan cumplido una cuarta parte de la condena.También pueden acogerse quienes tengan bajo su cuidado a menores de seis años de edad, quienes cuiden a un hijo con discapacidad grave o muy grave, y quienes tengan enfermedad incurable.Asimismo, el indulto es para las personas con pena privativa de libertad igual o menor a 10 años y que haya cumplido una cuarta parte de la condena privativa. También será para reos que tengan acuerdo con las por delitos de estafa y tipos penales parecidos, mujeres embarazadas o que tengan hijo lactante.Arce señaló que el indulto no procederá cuando se trate de delitos de traición a la patria, espionaje, separatismo, terrorismo, financiamiento al terrorismo, tenencia de armas, tráfico ilícito de armas, robo de armamento y munición de uso militar o policial. homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, homicidio culposo, trata de personas, tráfico de migrantes, robo agravado, secuestros y delitos contra la seguridad exterior e interior Estado, delitos donde el Estado sea parte querellante o acusadora. Tampoco procederá la amnistía o el indulto cuando la víctima sea niña niño o adolescente, persona incapaz o por violencia familiar o doméstica, no procederá tampoco en caso de delitos de sustancias controladas sancionadas con penas superiores a 10 años de privación de libertad, corrupción o vinculados, excepto incumplimiento de deberes sin afectación al estado y omisión declaración de bienes y rentas. (Erbol)