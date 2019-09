Gobierno: el país no fue rebasado para combatir el fuego

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear 聽 El ministro de Comunicaci贸n, Manuel Canelas, este domingo manifest贸 que el pa铆s no ha sido rebasado ni t茅cnica, ni econ贸micamente para hacer frente los incendios forestales que quemaron m谩s de un mill贸n de hect谩reas de superficie de bosque y pastizales en la zona de la Chinquitan铆a, por lo que no corresponder铆a declarar "desastre nacional". "No estamos desbordados ni econ贸mica, ni t茅cnicamente como Estado, y no se puede medir diciendo, 'disculpe usted, el fuego va a llegar a cumplir un mes, eso no quiere decir que usted est谩 desbordado t茅cnicamente', uno podr铆a pensar eso a priori, pero no es correcto", manifest贸 en Ministro en el programa el Pueblo es Noticia. Explic贸 que hay dos figuras administrativas y legales en este tipo de situaciones, en el marco de la Ley 602 de Gesti贸n de Riesgos en Bolivia. La primera, es la declaratoria de emergencia nacional y la segunda, de desastre nacional. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario