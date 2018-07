Gobierno insta a estudiantes rebasar a dirigentes de UPEA

Fotografia: APG Agrandar la foto + Fotografia: Prensa Palacio Agrandar la foto + Twittear El viceministro de Coordinación con Movimiento Sociales Arturo Alessandri dijo este viernes que tras los varios intentos de diálogo, el gobierno espera que los estudiantes tomen la decisión de rebasar a los dirigentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para retornar a clases después de casi dos meses de suspensión. Manifestó que al gobierno le preocupa al actitud del rector Ricardo Nogales y algunos dirigentes de la comisión de negociación que en vez de velar por los estudiantes, escuchar el clamor de los padres y la solicitud de la ciudadanía alteña para retornar a clases, insistan en mantener un conflicto a estas alturas ya no tiene razón de ser. "Creemos nosotros que lo único que nos queda es confiar en que los estudiantes van a rebasar a estas malas autoridades, a estos malos dirigentes y que de una vez por todas las clases deban retornar a la normalidad", declaró al dar cuenta que el diálogo no se pudo instalar por ausencia de los dirigentes universitarios. Expresó la indignación del Gobierno porque docentes que no han trabajado durante dos meses, mayo y junio, tengan la predisposición de recibir su sueldo como si hubieran asistido a clases, en una actitud reprochable y absolutamente ilegal, porque significa el gasto de una importante cantidad de dinero. El vicepresidente Alvaro García Linera precisó que los docentes y administrativos cobraron 39 millones de bolivianos en dos meses, sin trabajar. En torno a los supuestos piquetes de huelga de hambre, Alesaandri lamentó que esa medida sea devaluada porque se trata de una medida con postas y rotación de los estudiantes. "No sabemos qué llamarle a ese show mediático; en definitiva a esta altura del tiempo, no existen movilizaciones y en ese aspecto el gobierno reitera la predisposición al diálogo", declaró. Recordó que insistir en el conflicto es irracional porque ya hay el desembolso de 70 millones de bolivianos de presupuesto adicional, cosa que no se dio a ninguna otra universidad pública. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario