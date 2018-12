Gobierno invita a jubilarse a 1.010 maestros que tienen entre 60 y 70 años

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Educaci贸n detect贸 1.010 maestros que tienen entre 60 y 70 a帽os de edad que a煤n est谩n en ejercicio y los invit贸 a jubilarse en cumplimiento del Reglamento del Escalaf贸n, inform贸 ayer el viceministro de Educaci贸n Regular, Valent铆n Roca. "No es un retiro forzoso, es una invitaci贸n, a diferencia de lo que est谩 planteado en el art铆culo 75 del Reglamento del Escalaf贸n que dice taxativamente: los maestros que cumplen 60 a帽os deben acogerse obligatoriamente a la jubilaci贸n, y lo que hemos detectado es que 1.010 maestros de 60 a 70 a帽os de edad aun imparten clases", dijo a los periodistas. Roca aclar贸 que el Magisterio tanto urbano como rural pidi贸 siempre el respeto al Reglamento del Escalaf贸n, por lo que deber铆an acogerse a la jubilaci贸n quienes hayan cumplido la edad establecida. Por su parte, el dirigente de los maestros de La Paz, Leandro Mamani, consider贸 que la renta de jubilaci贸n es insuficiente, por lo que los docentes no se acogen a la jubilaci贸n. El dirigente se帽al贸 que se convoc贸 a una asamblea en la que se asumir谩n medidas de presi贸n en rechazo a la invitaci贸n del Ministerio de Educaci贸n. El dirigente -en primera instancia- rechaz贸 la medida asumida por el Gobierno. 聽 PAGO DE SUS BENEFICIOS El Ministerio de Educaci贸n confirm贸 que el Magisterio Urbano y el Rural recibir谩n sin alteraci贸n su pago del primer y segundo aguinaldo, que fue establecido por el Decreto Supremo 1802. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario