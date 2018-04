Gobierno justifica el millonario gasto en el nuevo palacio

Fotografia: @Ejutv Agrandar la foto + Twittear El Gobierno justificó ayer el gasto de más de 40 millones de bolivianos en equipamiento para el "Palacio del Pueblo", la construcción que reemplazará al Palacio Quemado como sede del órgano Ejecutivo, y también albergará al Legislativo. El vicepresidente Álvaro García Linera explicó que el nuevo palacio de gobierno es del pueblo, y acusó a un periódico, que publicó que el equipamiento del nuevo palacio costará Bs 47,7 millones, de "mentir y tergiversar" la información. En tanto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que la información del matutino fue inexacta, y explicó que el equipamiento del nuevo palacio costará 13 millones menos de lo que señala la publicación del medio escrito, es decir, 34 millones de bolivianos que serán ejecutados mediante la licitación pública nacional y no mediante contrataciones directas. Asimismo, aseguró que el equipamiento constará también de tecnología de punta para tener un palacio de última generación. Dijo también que el Gobierno nacional no dejó de construir hospitales ni carreteras, ni se dejó de invertir en áreas de importancia. EDIFICIO COSTÓ MÁS DE BS 240 MILLONES La denominada "Casa Grande del Pueblo", que contará con 29 niveles y un helipuerto, sustituirá al Palacio Quemado, que se convertirá en un museo. La obra demandó la inversión de al menos Bs 240 millones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario