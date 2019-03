Gobierno no logró plan para justicia en 4 años; oposición pide informe

Agrandar la foto + Twittear El Gobierno del MAS no avanz贸 en un plan de reforma judicial desde 2015, a pesar de que el mismo presidente Evo Morales anunci贸 una "revoluci贸n en la justicia" ese a帽o, lo que determin贸 que la Uni贸n Europea retire la cooperaci贸n econ贸mica de 30 millones de euros, destinada para este efecto. Asamble铆stas de oposici贸n refieren que esto demuestra que el partido gobernante no tiene la voluntad pol铆tica de transformar la justicia porque su intenci贸n es mantenerla bajo su control y anunciaron que pedir谩n un informe al ministro del 谩rea. El propio presidente Evo Morales cuestion贸 la eficiencia y la honestidad de la administraci贸n de justicia, por lo que anunci贸 en 2015 un nuevo intento de reforma judicial, primero mediante un referendo y luego con una cumbre nacional. La Cumbre se realiz贸 en junio de 2016 en Sucre, con un documento que dej贸 m谩s de 110 propuestas, de las cuales cerca de 10 fueron cumplidas, dijo el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, C茅sar Cabrera. Para la diputada Lourdes Millares (UD), la p茅rdida de estos recursos muestra que no hay una verdadera voluntad pol铆tica de transformar la justicia. "Enterarnos de que el Gobierno primero asigna un presupuesto muy bajo para justicia para implementar reformas a la justicia, por otro lado de que ten铆an que presentar una plan a la Uni贸n Europea para recibir financiamiento tan importante, nos muestra que al MAS lo 煤nico que le importa de la justicia es tenerla bajo su control". A su vez, el diputado Am铆lcar Barral se帽al贸 que es una irresponsabilidad de la administraci贸n gubernamental que se queja de lo mal que se encuentra la justicia, pero no hace nada y por el contrario deja que se pierdan 30 millones de euros. "Es una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno, es una de las instituciones que m谩s necesita", dijo. Ante esta situaci贸n, los legisladores anunciaron la petici贸n de informe al ministro de Justicia, H茅ctor Arce, para que aclare los pormenores y la falta de capacidad en el dise帽o de reformas a la justicia tan solicitada por la poblaci贸n e incluso el Mandatario. "El Ministerio de Justicia, que aparece en algunos casos para hacer show y no para proponer transformaciones estructurales de la justicia, tiene que explicarle al pa铆s c贸mo es que hemos perdido esta importante cooperaci贸n econ贸mica", dijo Millares. Los Tiempos busc贸 la versi贸n del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia y del presidente de la C谩mara de Diputados, V铆ctor Borda, pero no se logr贸 una respuesta. El embajador de la UE en Bolivia , Le贸n de la Torre, dijo en una entrevista a Los Tiempos que el financiamiento de 30 millones de euros fue retirado debido al incumplimiento del Gobierno de presentar un plan. 聽 30 millones de euros de la cooperaci贸n de la UE fueron revertidos debido a que el Gobierno incumpli贸 la presentaci贸n de un plan de justicia. 聽 AN脕LISIS C茅sar Cabrera. Expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia "La cumbre de justicia fue el peor enga帽o" Es de lamentar c贸mo nos damos el lujo de perder tanto dinero y por un tema que amerita mucho trabajo y cuando la justicia est谩 en su peor crisis. La famosa cumbre de justicia ha sido el peor enga帽o que hemos sufrido los bolivianos, fue direccionado. A la fecha, no ha existido ning煤n proceso ni proyecto m铆nimo siquiera para implementar por muy peque帽os que sean algunos cambios. Lo 煤nico que se hizo es la Ley de Salas Constitucionales, pero no va a tener resultados positivos, m谩s bien colapsar谩 porque tiene cuatro vocales. No hay un solo elemento positivo para rescatar. Esto lleva a la gente a buscar justicia por mano propia, por desesperaci贸n ante la retardaci贸n de justicia. No hubo ninguna planificaci贸n, no se cumpli贸 el 1 por ciento de la cumbre. Esto es responsabilidad del 100 por ciento del Gobierno, porque hizo s贸lo un discurso pol铆tico y es su deber garantizar la imparcialidad y los recursos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario