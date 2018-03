Gobierno ordena cambio de policías en cárcel de Palmasola

Agrandar la foto + Twittear Luego del motín carcelario con fuga de seis presos de Palmasola, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana ordenaron el relevo de los policías que brindaban servicios de seguridad y serán reemplazados por grupos de élite para el control interno y externo del centro penitenciario. El ministro Carlos Romero y el comandante de la Policía Faustino Mendoza, ofrecieron este martes una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, donde informaron que cerca de las cuatro de la mañana, tomaron control de la cárcel que alberga a un tercio de la población penitenciaria en Bolivia, estimada en 18.000 presos entre preventivos y sentenciados. Mendoza anunció el refuerzo de los servicios de control con unidades operativas y unidades de élite. "Para empezar, vamos hacer un cambio de todo lo que es el sistema de seguridad, vamos a colocar gente nueva que va a poder cumplir sus servicios", indicó. Dijo que a ello se adicionará la presencia de grupos especiales como del Grupo Delta, canes para controles periódicos y patrullaje sostenido en el perímetro externo y sobre todo incrementarán el personal en el penal que va a servir para cambiar el servicio de seguridad en Palmasola. En relación a los prófugos dijo que los internos Gadiel Torrico Aguilar, condenado a tres años por portación de armas, y Jhonny Beltrán Soto, condenado a 5 años por robo agravado, no fueron encontrados dentro el penal y se presume que fugaron el día de ayer. Explicó que tras el motín se activó el plan de contingencia con la participación de la Unidad Operativa de Tránsito, UTOP, los distritos policiales 1,2,3,4 y, 5, las EPIs 6, 7, y 8, y el Grupo de Reacción Inmediata que lograron restablecer el control del penal. Al menos seis reos fugaron al medio día de este lunes, por la torreta de control nocturno del sector PC-4 y aprovechando la movilización policial, los reos lograron rebasar las puertas y para luego evadirse. El jefe Policial indicó que cinco fueron recapturados y uno de ellos se encuentra internado. NUEVA CARCEL: NO HAY RECURSOS Sobre la nueva cárcel, el ministro de Gobierno dijo que si tuvieran los recursos económicos, dispondrían inmediatamente para la construcción. Recordó que hace tiempo encargó un estudio de prefactibilidad y espera le sea entregado pronto para buscar financiamiento, probablemente ante la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estima que será un presupuesto significativo que demandará de un esfuerzo concurrente de todos los niveles de Estado. En relación a la presencia de los niños en las cárceles, dijo que es un tema de largo debate que ha dividido las opiniones en dos corrientes: unas que dicen que no deberían haber niños en las cárceles y otras que piden una regulación a nivel nacional que implica una coordinación entre Régimen Penitenciario, alcaldías municipales, gobernaciones y delegados de los internos para que también hagan conocer su problemática. Romero aseguró que la situación de los menores en las cárceles no será la misma, después del vejamen sucedido con una menor de 8 años en Palmasola y explicó que algunos reos hicieron conocer que no tienen dónde llevar a sus hijos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario