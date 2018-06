Gobierno pagará más por obras adicionales en la autopista

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, confirmó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió una orden de cambio en la ejecución de las obras de la autopista por lo que el costo de la vía y el plazo de entrega aumentará. "En junio, contractualmente, se vence el plazo (de entrega de la vía). Me informaron que hay una orden de cambio que se ha procesado y esa orden supone otras actividades nuevas en el desarrollo de la autopista. Voy a esperar esa información por parte de la ABC y obviamente va a ser una explicación abierta", declaró Claros a los periodistas. Cuando se le preguntó si la modificación significaría un incremento en el precio respondió: "Si tu añades actividades que no estaban previstas en el contrato inicial obviamente eso se tiene que pagar. Cualquier empresa a la que se modifique un volumen o una cantidad tiene que ser cancelada", afirmó la autoridad. No precisó cuándo sería la fecha final de entrega de la obra vial y espera un informe detallado de la ABC para que se haga público a través de una conferencia de prensa. La anterior semana, el subgerente de Construcción de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Pablo Patiño, informó que, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se determinó ampliar hasta diciembre el plazo de entrega de las obras complementarias de la autopista. Sin embargo, aclaró que la apertura de los seis carriles de la vía para el tráfico vehicular serán abiertos "cuando estén concluidos", según una nota de la ABI. Según Patiño, la prórroga de plazo de entrega de obras complementarias permite a la ABC incorporar nuevos ítems que no estaban contempladas dentro del proyecto original, como trabajos de protección de taludes, la construcción de nuevas pasarelas, viaductos, distribuidores, además de la mejora sustancial de la señalización e iluminación a lo largo de toda la autopista. La ABC destacó que esos trabajos permitirán contar con una obra de alta calidad y durabilidad, proporcionando a los usuarios de ambas ciudades comodidad y mayor seguridad. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario