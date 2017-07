Gobierno pide revisar procedimientos tras las bajas que dejó tiroteo

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente en ejercicio se pronunció frente al atraco de una joyería en Santa Cruz. Lamentó las muertes durante la balacera. Ratificó que no cesará la lucha contra el delito El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, hizo un llamado a la Policía Boliviana a revisar los procedimientos de acción frente a situaciones de "escudos humanos" como las que se vivieron durante el atraco a la joyería Eurochronos en Santa Cruz. "Hay que revisar los procedimientos para que no se vuelvan a repetir este tipo de bajas (...) Ningún país del mundo está vacunado contra la presencia de estas bandas de delincuentes", aseveró la autoridad en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Existe una polémica por la muerte de Lorena Tórrez, que era gerente comercial de Eurochronos. "Se valoró más lo material que la vida de mi hija", acusó su madre, Roxana Torrico, ante la acción de los uniformados. "Lo que hay en el mundo y Bolivia es la firmeza institucional para enfrentar el delito, que podemos mejorar procedimientos, vamos a mejorarlo; que podemos mejorar protocolos cuando hayan escudos humanos, hay que hacerlo", agregó el segundo mandatario. García Linera anunció que "hemos instruido que se potencien los grupos de acción inmediata de la Policía", sobre todo en las ciudades principales e intermedias en las que existe mucho manejo de dinero". El vicepresidente resaltó la "acción inmediata" de los efectivos del orden, que a su juicio ni siquiera se ve en películas de Estados Unidos. Ponderó también que los policías se enfrentaran a los atracadores en condiciones de desventaja, frente a las armas de asalto militar que portaban. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario