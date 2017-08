Gobierno ratifica Parada Militar cerca a Achacachi

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El ministro de la Presidencia, Rene Martínez, ratificó que la Parada Militar se realizará el 7 de agosto en el poblado de Kjasina, cercana a Achacachi. La autoridad explicó que no se espera oposición a un acto que es cívico y no político. La autoridad sostuvo que no será necesaria más seguridad de la que normalmente requiere el desfile, que agrupa a todas las fuerzas militares y desde hace algunas gestiones a representantes de las organizaciones sociales del país. Un conflicto vecinal contra el alcalde del MAS Édgar Ramos Laura generó ciertas dudas sobre el lugar del acto castrense, sumadas a versiones que señalaban que la sede de la demostración militar se trasladó a Sacaba. Martínez confirmó además que los 'ponchos rojos', como se denominan los pobladores del área rural de Achacachi, participarán de la Parada Militar, al igual que otras representaciones del sector. "Se adhieren a plenitud", enfatizó el titular. En la víspera dejaron celdas judiciales el exdirigente cívico de Achacachi, Gonzalo Laime, y el profesor, Pastor Salas, que recibieron detención domiciliaria al ser investigados por los actos violentos de febrero, cuando existió quema de inmuebles y saqueos en esa población. La provincia Omasuyos (La Paz) tiene seis municipios, 40 cantones o comunidades y 84.000 habitantes y los organizadores de la Parada Militar esperan que la mayoría de estas personas estén presentes en la el próximo lunes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario