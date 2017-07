Gobierno ratifica alza tarifaria, pese al rechazo

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Gobierno no dará marcha atrás al incremento de tarifas de energía eléctrica, así lo aseguró el ministro de Energía, Rafael Alarcón, que defendió la medida, rechazada por sectores sociales del país, asegurando que garantizará la estabilidad de las empresas que prestan el servicio. La Resolución 280-2017 del 31 de mayo autorizó una subida de hasta el 3% en las facturas por consumo. Entidades como la COB y juntas vecinales convocaron un paro nacional para el 12 julio, si el reajuste no es anulado. Justificación

"La medida que se ha tomado es un ajuste semestral, creemos exageradas las aseveraciones de la dirigencia (vecinal). El fondo es garantizar la estabilidad de las empresas de energía eléctrica: no queremos empresas que terminen en la quiebra", detalló la autoridad estatal.



En la actualidad, explicó Alarcón, Bolivia cuenta con energía generada en su mayoría por termoeléctricas, "que es energía más cara". Para revertir este problema apuntó que es necesario la consolidar los proyectos hidroeléctricos como Rositas, Chepete, Miguillas, y el Bala. "Es posible tener energía barata, pero debemos desarrollar hidroeléctricas", aseguró.



Con relación al rechazo nacional de sectores sociales aseguró que se trata de posiciones "intransigentes y políticas", y agregó que continúan acentuando la difusión del reajuste. "Tuvimos reuniones en varios lugares del país; hemos tenido encuentros en Tarija, en Oruro, hoy (ayer) nos estamos dirigiendo a Potosí", explicó.



Sin embargo, el malestar crece. Ayer, en Santa Cruz una nutrida marcha de protesta recorrió las diferentes arterias de la urbe. "No al tarifazo", se leía en algunas pancartas de los marchistas.

"Mi factura hasta el mes de abril era Bs 167,20. Hoy la misma cantidad de consumo es de Bs 243,40, eso de que es un alza del 3% es mentira", manifestó molesta Lenny Banegas, vecina del barrio Comibol.



Marchas similares se registraron ayer en La Paz y Trinidad, un día antes también se registraron protestas en las ciudades de Cochabamba y Tarija.