Gobierno rechaza y pide evitar protestas contra el Dakar en La Paz

Ante la convocatoria a una reunión para definir posibles manifestaciones para interrumpir el paso de los competidores del Dakar por la zona Sur de La Paz, como una medida de protesta por el desabastecimiento de agua en La Paz, el ministro de Culturas, Marko Machicao, pidió hoy, en conferencia de prensa, evitar este tipo de protestas en momentos en que el mundo está posando sus ojos en la sede de Gobierno por el paso del rally Dakar. "Estas pretensiones de movilizaciones no son y no deben ser realizadas en estos momentos cuando los ojos del mundo están puestos sobre nuestra ciudad y nuestro país", señaló Machicao. Los vecinos de la zona sur manifestaron su molestia por la dotación de agua a los competidores para que laven sus vehículos. Se tiene previsto realizar hoy a las 19:00 la reunión convocada mediante redes sociales.