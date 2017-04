Gobierno rescindió dos nuevos contratos con Corsán

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Gobierno rescindió dos nuevos contratos con la empresa española Corsán-Corviam por el abandono de obras de mantenimiento. Se trata del tramo 2 de la doble vía La Paz-Oruro y de un tramo de la carretera Yucumo-Quiquibey que tienen financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"La empresa tiene pendiente contrato por el tramo Yucumo y Quiquibey y el tramo 2 de la doble vía la Paz y Oruro. Son dos proyectos con financiamiento del BID y CAF, tienen tratamiento especial,pero se corroboró que la empresa no esta en las obras y también se esta procediendo a rescindir estos contratos¨, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con la red de medios estatales.

La presidenta de la ABC, Noemí Villegas, admitió el 12 de abril que la carretera Yucumo-Quiquibey, construida por la empresa española Corsán-Corviam, presentó daños apenas cinco meses después de su entrega.

"Hemos entregado en noviembre la obra y tenemos auditorías internas y auditorías operacionales que exige el financiador. La obra ha sido recibida, pero no quiere decir que se haya cerrado el proyecto, tenemos cláusulas, por lo tanto, hace unos meses nos hemos percatado que había ciertas fallas o defectos de obras, y no hemos devuelto la boleta de cumplimiento de contrato, y tenemos una boleta de buena ejecución de obras", aseguró.

De acuerdo con la presidenta de la ABC, debido a esto se ejecutaron las boletas de cumplimiento de contrato y de buena ejecución de obra, que ascienden a 2.159.973 dólares y 477 mil dólares, respectivamente.

El ministro Claros explicó ayer que en total se ejecutaran 45 millones de dólares en boletas de garantía a la empresa española.

"Estamos hablando de 45 millones de dólares que se le va a ejecutar a esta empresa en boletas. Se tomaron acciones efectivas en los proyectos, no puede ser que una empres que cometa esta irresponsabilidad de abandonar las obras salga librada", precisó la autoridad.

Claros advirtió que como Estado se aplicarán las máximas penalidades contra Corsán-Corviam y lo que corresponde es una sanción para que la compañía no vuelva a concursar en ninguna nueva licitación de obras que se realice a través del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

La ABC dio a conocer el sábado que rescindió el contrato de construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura con la empresa Corsán-Corviam por incumplimiento de esta firma.

Según la entidad, el 5 de abril se envió una nota de intención de resolución de contrato a Corsán por el abandono indebido de las obras de construcción" de la vía, para que "en el plazo de 15 días tenga la oportunidad de subsanar esa medida y restablezca las obras de construcción conforme a cronograma".

No obstante, cumplido el plazo -fechado para el 20 de abril- se corroboró el incumplimiento del contratista, quien no subsanó las observaciones.

Claros señaló que este proyecto tiene un contrato por 137 millones de dólares, de los cuales se pagaron 47 millones y resta la ejecución de 90 millones de dólares. "Se tienen boletas vigentes hasta 2019 y se dio un anticipo de 27 millones de dólares de los cuales en siete planillas de pago se descontaron 5 millones de dólares. Como se decidió rescindir contrato se recuperarán de las boletas 22 millones de dólares de anticipo¨, remarcó.

El viernes la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) inició también el proceso de ejecución de las boletas de garantía de la empresa española Corsán-Corviam, luego de resolver el contrato con la misma para la construcción de la central hidroeléctrica Miguillas, informó ayer el ministro de Energías, Rafael Alarcón.

El martes pasado se notificó a la empresa (Corsán-Corviam) de la resolución del contrato y posteriormente se han elaborado las cartas para el cobro de las boletas de garantía, que sumadas alcanzan los 117 millones de dólares en tres bancos", explicó.

La empresa española abandonó las obras de la central hidroeléctrica Miguillas el 31 de marzo, cerró los campamentos y dio vacaciones a trabajadores.